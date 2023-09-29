29 сентября 2023

Главу отдела СК по Владимирской области арестовали за особо крупную взятку

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Главу СК по Владимирской области поймали на взятке в особо крупном размере Фото:

Главу Следственного комитета по Владимирской области Замира Исакова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом говорится в судебном решении.

«Суд… постановил избрать обвиняемому Исакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 ноября 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере», — пишет ТАСС со ссылкой на судебный документ.

В постановлении говорится о том, что по делу проходят еще два человека. Их фамилии не раскрываются. Один обвиняется в посредничестве во взятке, другому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере.

Ранее в Москве был задержан заместитель начальника ОМВД по району «Китай-город» Дмитрий Смолин по делу о получении взятки от организаторов киносъемок в Москве. Смолина могли подкупить во время перекрытия улицы в столице.

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Главу Следственного комитета по Владимирской области Замира Исакова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом говорится в судебном решении. «Суд… постановил избрать обвиняемому Исакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 ноября 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере», — пишет ТАСС со ссылкой на судебный документ. В постановлении говорится о том, что по делу проходят еще два человека. Их фамилии не раскрываются. Один обвиняется в посредничестве во взятке, другому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Ранее в Москве был задержан заместитель начальника ОМВД по району «Китай-город» Дмитрий Смолин по делу о получении взятки от организаторов киносъемок в Москве. Смолина могли подкупить во время перекрытия улицы в столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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