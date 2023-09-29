Главу отдела СК по Владимирской области арестовали за особо крупную взятку

30 сентября 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Главу СК по Владимирской области поймали на взятке в особо крупном размере Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главу Следственного комитета по Владимирской области Замира Исакова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом говорится в судебном решении. «Суд… постановил избрать обвиняемому Исакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 ноября 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере», — пишет ТАСС со ссылкой на судебный документ. В постановлении говорится о том, что по делу проходят еще два человека. Их фамилии не раскрываются. Один обвиняется в посредничестве во взятке, другому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Ранее в Москве был задержан заместитель начальника ОМВД по району «Китай-город» Дмитрий Смолин по делу о получении взятки от организаторов киносъемок в Москве. Смолина могли подкупить во время перекрытия улицы в столице.

Главу Следственного комитета по Владимирской области Замира Исакова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом говорится в судебном решении. «Суд… постановил избрать обвиняемому Исакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 ноября 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере», — пишет ТАСС со ссылкой на судебный документ. В постановлении говорится о том, что по делу проходят еще два человека. Их фамилии не раскрываются. Один обвиняется в посредничестве во взятке, другому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Ранее в Москве был задержан заместитель начальника ОМВД по району «Китай-город» Дмитрий Смолин по делу о получении взятки от организаторов киносъемок в Москве. Смолина могли подкупить во время перекрытия улицы в столице.