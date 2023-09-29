29 сентября 2023
28 сентября 2023

В ЯНАО волонтеры десятые сутки разыскивают мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, разминирование, служебная собака, поиск пропавших людей, военный кинолог
В ЯНАО волонтеры разыскивают пропавшего 20 сентября Дмитрия Трофимова Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) разыскивают 35-летнего Дмитрия Трофимова. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили, что мужчина пропал 20 сентября.

«Помогите найти человека! Трофимов Дмитрий, 35 лет, НовыйУренгой. С 20 сентября его местонахождение неизвестно», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшего 180 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.

Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) разыскивают 35-летнего Дмитрия Трофимова. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили, что мужчина пропал 20 сентября. «Помогите найти человека! Трофимов Дмитрий, 35 лет, НовыйУренгой. С 20 сентября его местонахождение неизвестно», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте». Рост пропавшего 180 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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