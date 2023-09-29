В ЯНАО волонтеры разыскивают пропавшего 20 сентября Дмитрия Трофимова
В Новом Уренгое (ЯНАО) разыскивают 35-летнего Дмитрия Трофимова. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили, что мужчина пропал 20 сентября.
«Помогите найти человека! Трофимов Дмитрий, 35 лет, НовыйУренгой. С 20 сентября его местонахождение неизвестно», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».
Рост пропавшего 180 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.
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