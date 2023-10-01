01 октября 2023
30 сентября 2023

Представитель губернатора ЯНАО Рябченко покинула пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, женские руки
Наталья Рябченко переехала в Москву Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Представитель губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко покинула пост. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«40 лет на Ямале, в Новом Уренгое — это серьезная такая история, о которой, да и обо всех вас я обязательно расскажу в своей книге. До свидания, Ямал», — написала Рябченко.

Наталья Рябченко проработала полпредом 13 лет и была единственной, кого на своем посту оставил Дмитрий Артюхов, когда впервые стал главой региона. Остальных представителей в муниципалитетах, назначенных экс-губернатором Дмитрием Кобылкиным, Артюхов отправил в отставку.

Как сообщают источники в истеблишменте региона, Рябченко сохранилась в должности, благодаря дружеским связям своего сына — первого вице-губернатора Липецкой области Александра Рябченко — с Артюховым, которые вместе работали в правительстве при Кобылкине и ездили на обучение в Сингапур. Поэтому, считают инсайдеры, Артюхов благосклонно относился к Рябченко и ждал, пока она сама примет решение об уходе.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Сейчас в ЯНАО остался один представитель губернатора в Тазовском районе, которого Артюхов назначил в 2020 году — Омпа Яптунай. По слухам, он тоже собирается выйти на пенсию.

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Представитель губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко покинула пост. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «40 лет на Ямале, в Новом Уренгое — это серьезная такая история, о которой, да и обо всех вас я обязательно расскажу в своей книге. До свидания, Ямал», — написала Рябченко. Наталья Рябченко проработала полпредом 13 лет и была единственной, кого на своем посту оставил Дмитрий Артюхов, когда впервые стал главой региона. Остальных представителей в муниципалитетах, назначенных экс-губернатором Дмитрием Кобылкиным, Артюхов отправил в отставку. Как сообщают источники в истеблишменте региона, Рябченко сохранилась в должности, благодаря дружеским связям своего сына — первого вице-губернатора Липецкой области Александра Рябченко — с Артюховым, которые вместе работали в правительстве при Кобылкине и ездили на обучение в Сингапур. Поэтому, считают инсайдеры, Артюхов благосклонно относился к Рябченко и ждал, пока она сама примет решение об уходе. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас в ЯНАО остался один представитель губернатора в Тазовском районе, которого Артюхов назначил в 2020 году — Омпа Яптунай. По слухам, он тоже собирается выйти на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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