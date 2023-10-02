02 октября 2023

Боец «Богомаз» из Кургана рассказал о снах, которые помогают на фронте. Видео

Курганский разведчик Рыбин: в боях на фронте помогают вещие сны
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец из отряда «БАРС-13» рассказал о вещих снах на фронте Фото:
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Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» из добровольческого отряда «БАРС-13» рассказал, что на передовой в боях ему помогают вещие сны. Об этом сообщается в telegram-каналах.

«Я из рода староверов. Как говорят, мне часто снятся вещие сны. Спасибо Господу, что это есть. Я молюсь за отряд, ребят. Они [вещие сны] приходят так, что как бы дается мне знак, что надо обратить на это время, когда чего, что именно может произойти. Бывают в течение трех дней сбываются, может больше», — рассказал замполит отряда «БАРС-13» в интервью изданию Mash.

Ранее URA.RU писало, что курганского разведчика «Богомаза» на фронте от гибели спасла взрывная волна после выстрела танка. Об этом доброволец рассказал военкору Семену Пегову. Также боец сообщал о хитростях натовских наемников. По его словам, они скрывают факт того, что они действующие военные своих стран.

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Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» из добровольческого отряда «БАРС-13» рассказал, что на передовой в боях ему помогают вещие сны. Об этом сообщается в telegram-каналах. «Я из рода староверов. Как говорят, мне часто снятся вещие сны. Спасибо Господу, что это есть. Я молюсь за отряд, ребят. Они [вещие сны] приходят так, что как бы дается мне знак, что надо обратить на это время, когда чего, что именно может произойти. Бывают в течение трех дней сбываются, может больше», — рассказал замполит отряда «БАРС-13» в интервью изданию Mash. Ранее URA.RU писало, что курганского разведчика «Богомаза» на фронте от гибели спасла взрывная волна после выстрела танка. Об этом доброволец рассказал военкору Семену Пегову. Также боец сообщал о хитростях натовских наемников. По его словам, они скрывают факт того, что они действующие военные своих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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