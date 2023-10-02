Курганский разведчик Рыбин: в боях на фронте помогают вещие сны

Курганский боец из отряда «БАРС-13» рассказал о вещих снах на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» из добровольческого отряда «БАРС-13» рассказал, что на передовой в боях ему помогают вещие сны. Об этом сообщается в telegram-каналах.

«Я из рода староверов. Как говорят, мне часто снятся вещие сны. Спасибо Господу, что это есть. Я молюсь за отряд, ребят. Они [вещие сны] приходят так, что как бы дается мне знак, что надо обратить на это время, когда чего, что именно может произойти. Бывают в течение трех дней сбываются, может больше», — рассказал замполит отряда «БАРС-13» в интервью изданию Mash.

Ранее URA.RU писало, что курганского разведчика «Богомаза» на фронте от гибели спасла взрывная волна после выстрела танка. Об этом доброволец рассказал военкору Семену Пегову. Также боец сообщал о хитростях натовских наемников. По его словам, они скрывают факт того, что они действующие военные своих стран.