03 октября 2023

Предприниматель в ЯНАО намеренно завышал цены на важный продукт

Житель Надыма намеренно завышал цены на муку в своем магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпекание масленичных блинов. Москва, яйца, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи, мука
В Надымском магазине обнаружили завышенную цену на муку Фото:

В Надыме (ЯНАО) обнаружили предпринимателя, который намеренно завышал цены на продукты в своем магазине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере ценообразования. Городской прокуратурой руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона. Цена на социально значимый товар приведена в соответствие с требованиями законодательства» — говорится в сообщении.

В торговой лавке «Мясной мир» была завышена цена на муку. Работники городской прокуратуры Надыма потребовали вернуть приемлемую стоимость товаров первой необходимости и устранить нарушения.

Ранее URA.RU писало, что в селе Красноселькуп (ЯНАО) индивидуальных предпринимателей поймали на завышении цен на свои товары. Виновников привлекли к ответственности.

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В Надыме (ЯНАО) обнаружили предпринимателя, который намеренно завышал цены на продукты в своем магазине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере ценообразования. Городской прокуратурой руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона. Цена на социально значимый товар приведена в соответствие с требованиями законодательства» — говорится в сообщении. В торговой лавке «Мясной мир» была завышена цена на муку. Работники городской прокуратуры Надыма потребовали вернуть приемлемую стоимость товаров первой необходимости и устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что в селе Красноселькуп (ЯНАО) индивидуальных предпринимателей поймали на завышении цен на свои товары. Виновников привлекли к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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