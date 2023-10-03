Предприниматель в ЯНАО намеренно завышал цены на важный продукт

Житель Надыма намеренно завышал цены на муку в своем магазине

В Надымском магазине обнаружили завышенную цену на муку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) обнаружили предпринимателя, который намеренно завышал цены на продукты в своем магазине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере ценообразования. Городской прокуратурой руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона. Цена на социально значимый товар приведена в соответствие с требованиями законодательства» — говорится в сообщении.

В торговой лавке «Мясной мир» была завышена цена на муку. Работники городской прокуратуры Надыма потребовали вернуть приемлемую стоимость товаров первой необходимости и устранить нарушения.

Ранее URA.RU писало, что в селе Красноселькуп (ЯНАО) индивидуальных предпринимателей поймали на завышении цен на свои товары. Виновников привлекли к ответственности.