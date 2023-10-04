04 октября 2023

Тюменской школьнице стало плохо во время занятий

Ученица тюменской школы №63 потеряла сознание во время занятий
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку вызвали скорую помощь Фото:

Ученица тюменской школы №63 во время занятий потеряла сознание. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию об инциденте косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения.

«Ученице 63 школы стало плохо прямо, ей вызывали скорую помощь. Насколько мне известно, девочке 13 или 14 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. «Вызов поступил 4 октября в 17:16, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — пояснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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Ученица тюменской школы №63 во время занятий потеряла сознание. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию об инциденте косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения. «Ученице 63 школы стало плохо прямо, ей вызывали скорую помощь. Насколько мне известно, девочке 13 или 14 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. «Вызов поступил 4 октября в 17:16, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — пояснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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