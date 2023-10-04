Тюменской школьнице стало плохо во время занятий

Ученица тюменской школы №63 потеряла сознание во время занятий

Ребенку вызвали скорую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученица тюменской школы №63 во время занятий потеряла сознание. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию об инциденте косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения.

«Ученице 63 школы стало плохо прямо, ей вызывали скорую помощь. Насколько мне известно, девочке 13 или 14 лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. «Вызов поступил 4 октября в 17:16, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — пояснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.