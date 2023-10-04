04 октября 2023

В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, перенесшего операцию на сердце

Концерт Николаева в Тюмени состоится 9 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Новая дата концерта Николаева в Тюмени — 9 апреля Фото:

В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, ранее перенесшего операцию на сердце. Выступление запланировано на 9 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Ранее мероприятие анонсировали на начало ноября.

«По всем городам анонсировали перенос концертов певца. В Тюмени выступление состоится 9 апреля», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что Игоря Николаева поместили в реанимацию. После обследования певцу провели операцию — коронарное шунтирование сердца. В ряде городов заявили о переносе его концертов.

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В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, ранее перенесшего операцию на сердце. Выступление запланировано на 9 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Ранее мероприятие анонсировали на начало ноября. «По всем городам анонсировали перенос концертов певца. В Тюмени выступление состоится 9 апреля», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени. Ранее агентство писало о том, что Игоря Николаева поместили в реанимацию. После обследования певцу провели операцию — коронарное шунтирование сердца. В ряде городов заявили о переносе его концертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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