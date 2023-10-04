В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, перенесшего операцию на сердце

Концерт Николаева в Тюмени состоится 9 апреля

05 октября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Новая дата концерта Николаева в Тюмени — 9 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, ранее перенесшего операцию на сердце. Выступление запланировано на 9 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Ранее мероприятие анонсировали на начало ноября. «По всем городам анонсировали перенос концертов певца. В Тюмени выступление состоится 9 апреля», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени. Ранее агентство писало о том, что Игоря Николаева поместили в реанимацию. После обследования певцу провели операцию — коронарное шунтирование сердца. В ряде городов заявили о переносе его концертов.

В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, ранее перенесшего операцию на сердце. Выступление запланировано на 9 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Ранее мероприятие анонсировали на начало ноября. «По всем городам анонсировали перенос концертов певца. В Тюмени выступление состоится 9 апреля», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени. Ранее агентство писало о том, что Игоря Николаева поместили в реанимацию. После обследования певцу провели операцию — коронарное шунтирование сердца. В ряде городов заявили о переносе его концертов.