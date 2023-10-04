В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, перенесшего операцию на сердце

Новая дата концерта Николаева в Тюмени — 9 апреля
В Тюмени на полгода отложили концерт Игоря Николаева, ранее перенесшего операцию на сердце. Выступление запланировано на 9 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Ранее мероприятие анонсировали на начало ноября.
«По всем городам анонсировали перенос концертов певца. В Тюмени выступление состоится 9 апреля», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что Игоря Николаева поместили в реанимацию. После обследования певцу провели операцию — коронарное шунтирование сердца. В ряде городов заявили о переносе его концертов.
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