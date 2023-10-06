Прокуратура проверила дело, из-за которого женщина бросила фермерство в курганском селе

Прокуратура нашла нарушения в деле курганского фермера

Прокуратура заинтересовалась делом курганского фермера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Курганской области установила, что уголовное дело по факту самоуправства фермера из села Чернавское Притобольного округа, который лишил женщину скота и имущества, было закрыто незаконно. Об этом URA.RU рассказала Людмила Петрова, потерявшая не только деньги, но и здоровье в ходе затянувшегося расследования.

«Получила ответ из областной прокуратуры, в котором сказано, что старший следователь из отдела полиции „Притобольный“ незаконно прекратил уголовное дело по факту самоуправства фермера из Чернавского. Получается, что расследование причин, из-за которых я лишилась имущества и скота будет продолжено», — уточнила Петрова (копия ответа из прокуратуры находится в распоряжении редакции).

По словам Петровой, она направляла 12 жалоб в компетентные органы и предупреждала, что следствие затягивается. И вот прокуратура приняла наконец-то меры реагирования. «Мою жизненную ситуацию можно описать так: представьте, что ваш партнер по хозяйственной деятельности вдруг решил, что вы ему должны деньги. Но, вместо того, чтобы обратиться в суд и решить вопрос по закону, партнер самовольно забирает ваш автомобиль, продает его на запчасти или выносит все ваши вещи из дома», — пояснила Петрова.

Петрова отметила, что решила заняться сельским хозяйством и переехала из Кургана в село Чернавское в июне 2021 года. Перевезла туда несколько десятков коров, бычков, телят, свиноматок и пять лошадей. С местным предпринимателем она договорилась, что разместит скот на его ферме и затем выкупит у него землю и постройки. А в результате лишилась животных и имущества, ущерб составил около пяти миллионов рублей.

URA.RU направило редакционный запрос в УМВД России по Курганской области, чтобы выяснить, когда планируется завершение предварительного следствия по делу Людмилы Петровой. Ответ ожидается. Получить комментарий от предпринимателя из Чернавского не удалось, на телефонный звонок никто не ответил. Предпринимателю был направлен редакционный запрос по электронной почте.