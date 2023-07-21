Жительница Кургана лишилась скота, денег и здоровья после фермерства в селе

Жительница Кургана потеряла животных и деньги, когда занималась фермерством в селе Чернавское Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За несколько месяцев фермерства в селе Чернавское Притобольного района (Курганская область) горожанка потеряла скот, деньги и получила инвалидность. Об этом URA.RU рассказала жительница Кургана Людмила Петрова.

«Я решила заняться сельским хозяйством и переехала из Кургана в село Чернавское в июне 2021 года. Перевезла туда несколько десятков коров, бычков, телят, свиноматок и пять лошадей. С местным предпринимателем договорились, что я размещу скот на его ферме и затем выкуплю у него землю и постройки. А в результате лишилась животных и имущества, ущерб составил около пяти миллионов рублей», — сообщила Петрова.

По словам Петровой, уже в начале сентября 2021 года с хозяином фермы начались разногласия по поводу оплаты, поэтому она решила отказаться от покупки построек и земли. Женщина потребовала вернуть свой скот, но владелец фермы ее выдворил, а животных не отдал.

Петрова добавила, что сразу же написала заявление в полицию (МО МВД России Притобольный). «Приехала следователь, я объяснила ей, что у меня весь скот с метками и найти его нетрудно. Она вначале выясняла обстоятельства случившегося, но потом дело стало затягиваться», — пояснила Петрова.

Петрова подчеркнула, что поверила — полиция вернет скот. Она даже влезла в долги и купила ферму в Березово Притобольного района, чтобы было где разместить животных. В итоге, по словам женщины, скот ей до сих пор никто не вернул, а срок давности по делу скоро закончится. Из-за пережитых потрясений она стала инвалидом второй группы. Получить комментарий от предпринимателя из Чернавского не удалось, на телефонный звонок никто не ответил. Предпринимателю направлен редакционный запрос по электронной почте.

URA.RU направило редакционный запрос в УМВД России по Курганской области, чтобы выяснить, когда планируется завершение предварительного следствия по делу Людмилы Петровой. Также, есть ли риск пропуска срока давности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.