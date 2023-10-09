Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени

09 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Одобрение губернатора области Александра Моора получил так же повторно выбранный главой города Руслан Кухарук Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени, избранному спикеру гордумы и Руслану Кухаруку, который сохранил пост главы города. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Сегодня состоялось первое заседание Тюменской городской Думы восьмого созыва. Уверен, обновленный состав депутатов и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев», — поделился мнением Моор. По его словам, Тюмень — ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. «Столицу ждет реализация масштабных проектов. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская Дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет», — добавил Моор.

По итогам выборов в Тюмени в состав городской думы вошли 17 новых депутатов. Через месяц, 9 октября, обновленный состав выбрал мэром Руслана Кухарука.

Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени, избранному спикеру гордумы и Руслану Кухаруку, который сохранил пост главы города. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Сегодня состоялось первое заседание Тюменской городской Думы восьмого созыва. Уверен, обновленный состав депутатов и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев», — поделился мнением Моор. По его словам, Тюмень — ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. «Столицу ждет реализация масштабных проектов. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская Дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет», — добавил Моор. По итогам выборов в Тюмени в состав городской думы вошли 17 новых депутатов. Через месяц, 9 октября, обновленный состав выбрал мэром Руслана Кухарука.