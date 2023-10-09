Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд города губернатором Александром Моором и главой города Русланом Кухаруком. Тюмень, моор александр, кухарук руслан, микрорайон
Одобрение губернатора области Александра Моора получил так же повторно выбранный главой города Руслан Кухарук Фото:

Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени, избранному спикеру гордумы и Руслану Кухаруку, который сохранил пост главы города. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

«Сегодня состоялось первое заседание Тюменской городской Думы восьмого созыва. Уверен, обновленный состав депутатов и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев», — поделился мнением Моор.

По его словам, Тюмень — ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. «Столицу ждет реализация масштабных проектов. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская Дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет», — добавил Моор.

По итогам выборов в Тюмени в состав городской думы вошли 17 новых депутатов. Через месяц, 9 октября, обновленный состав выбрал мэром Руслана Кухарука.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени, избранному спикеру гордумы и Руслану Кухаруку, который сохранил пост главы города. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Сегодня состоялось первое заседание Тюменской городской Думы восьмого созыва. Уверен, обновленный состав депутатов и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев», — поделился мнением Моор. По его словам, Тюмень — ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. «Столицу ждет реализация масштабных проектов. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская Дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет», — добавил Моор. По итогам выборов в Тюмени в состав городской думы вошли 17 новых депутатов. Через месяц, 9 октября, обновленный состав выбрал мэром Руслана Кухарука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...