Александр Моор выразил доверие новому составу городской думы Тюмени, избранному спикеру гордумы и Руслану Кухаруку, который сохранил пост главы города. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.
«Сегодня состоялось первое заседание Тюменской городской Думы восьмого созыва. Уверен, обновленный состав депутатов и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев», — поделился мнением Моор.
По его словам, Тюмень — ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. «Столицу ждет реализация масштабных проектов. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская Дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет», — добавил Моор.
По итогам выборов в Тюмени в состав городской думы вошли 17 новых депутатов. Через месяц, 9 октября, обновленный состав выбрал мэром Руслана Кухарука.
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