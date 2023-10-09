09 октября 2023

В Тюмени уровень воды в Туре вновь начал расти. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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6 октября уровень воды вновь начал падать Фото:

В Тюмени уровень воды в Туре вырос за сутки на 2 сантиметра. Об этом сообщается на сайте сервиса Allrivers. Ранее с 6 октября уровень воды вновь начал падать с минус 79 до 83 сантиметров над нулем поста.

«На 9 октября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -81 сантиметр над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 2 сантиметра», — сообщается на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Туре упал до исторической отметки и составил минус 95 см над нулем поста. Вода начала прибывать 2 октября.

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В Тюмени уровень воды в Туре вырос за сутки на 2 сантиметра. Об этом сообщается на сайте сервиса Allrivers. Ранее с 6 октября уровень воды вновь начал падать с минус 79 до 83 сантиметров над нулем поста. «На 9 октября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -81 сантиметр над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 2 сантиметра», — сообщается на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Туре упал до исторической отметки и составил минус 95 см над нулем поста. Вода начала прибывать 2 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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