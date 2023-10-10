Тюменский пенсионер сбил 7-летнего ребенка и ушел домой

В Тюмени 70-летний пенсионер сбил на своем автомобиле 7-летнего ребенка, а затем припарковал машину и ушел домой. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. ДТП произошло во дворе жилого дома.
«Предварительно, компания детей во время игры выбежала из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд. Один мальчик был сбит автомобилем Toyota. Водитель открыл окно, накричал на детей и уехал, не выходя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель, как оказалось, спокойно припарковался у соседнего дома», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что водителем иномарки оказался 70-летний пенсионер. Тюменец привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП. Силовикам мужчина заявил, что с ребенком ничего не случилось, поэтому решил уйти домой. Мальчик при этом получил травму стопы.
Ранее агентство писало о том, что в Ишиме водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок скончался на месте.
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