10 октября 2023

Тюменский пенсионер сбил 7-летнего ребенка и ушел домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
ДТП произошло во дворе многоэтажки на ул. Широтной в Тюмени Фото:

В Тюмени 70-летний пенсионер сбил на своем автомобиле 7-летнего ребенка, а затем припарковал машину и ушел домой. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. ДТП произошло во дворе жилого дома.

«Предварительно, компания детей во время игры выбежала из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд. Один мальчик был сбит автомобилем Toyota. Водитель открыл окно, накричал на детей и уехал, не выходя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель, как оказалось, спокойно припарковался у соседнего дома», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что водителем иномарки оказался 70-летний пенсионер. Тюменец привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП. Силовикам мужчина заявил, что с ребенком ничего не случилось, поэтому решил уйти домой. Мальчик при этом получил травму стопы.

Ранее агентство писало о том, что в Ишиме водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

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В Тюмени 70-летний пенсионер сбил на своем автомобиле 7-летнего ребенка, а затем припарковал машину и ушел домой. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. ДТП произошло во дворе жилого дома. «Предварительно, компания детей во время игры выбежала из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд. Один мальчик был сбит автомобилем Toyota. Водитель открыл окно, накричал на детей и уехал, не выходя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель, как оказалось, спокойно припарковался у соседнего дома», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что водителем иномарки оказался 70-летний пенсионер. Тюменец привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП. Силовикам мужчина заявил, что с ребенком ничего не случилось, поэтому решил уйти домой. Мальчик при этом получил травму стопы. Ранее агентство писало о том, что в Ишиме водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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