Тюменский пенсионер сбил 7-летнего ребенка и ушел домой

11 октября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

ДТП произошло во дворе многоэтажки на ул. Широтной в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 70-летний пенсионер сбил на своем автомобиле 7-летнего ребенка, а затем припарковал машину и ушел домой. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. ДТП произошло во дворе жилого дома. «Предварительно, компания детей во время игры выбежала из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд. Один мальчик был сбит автомобилем Toyota. Водитель открыл окно, накричал на детей и уехал, не выходя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель, как оказалось, спокойно припарковался у соседнего дома», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что водителем иномарки оказался 70-летний пенсионер. Тюменец привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП. Силовикам мужчина заявил, что с ребенком ничего не случилось, поэтому решил уйти домой. Мальчик при этом получил травму стопы. Ранее агентство писало о том, что в Ишиме водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

В Тюмени 70-летний пенсионер сбил на своем автомобиле 7-летнего ребенка, а затем припарковал машину и ушел домой. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. ДТП произошло во дворе жилого дома. «Предварительно, компания детей во время игры выбежала из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд. Один мальчик был сбит автомобилем Toyota. Водитель открыл окно, накричал на детей и уехал, не выходя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель, как оказалось, спокойно припарковался у соседнего дома», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что водителем иномарки оказался 70-летний пенсионер. Тюменец привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП. Силовикам мужчина заявил, что с ребенком ничего не случилось, поэтому решил уйти домой. Мальчик при этом получил травму стопы. Ранее агентство писало о том, что в Ишиме водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок скончался на месте.