Тюменская область вошла в топ регионов РФ по показателям реализации нацпроектов

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Тюменская область стала лидером по реализации нацпроектов, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллина на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в стране отметил, что Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Высокую планку работы хочу отметить в Нижегородской области, Республике Татарстан, Пензенской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, республиках Бурятия и Адыгея, Самарской и Тюменской областях, Чувашской Республике», — передает слова Хуснуллина инфоцентр региона.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион законтрактовал 99% от годового плана по нацпроектам. На реализацию программ запланировано 19,2 миллиардов рублей, в том числе 3,8 миллиардов из федерального бюджета в рамках софинансирования. В информцентре добавили, что ввод жилья в этом году должен быть на уровне прошлого года, а план по ремонту дорог оценивается в 350 километров трасс.

Ранее в 2022 году Тюменская область заняла второе место среди регионов РФ по кассовому исполнению национальных проектов. По состоянию на 1 июля регион достиг 53,1% исполнения.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллина на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в стране отметил, что Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Высокую планку работы хочу отметить в Нижегородской области, Республике Татарстан, Пензенской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, республиках Бурятия и Адыгея, Самарской и Тюменской областях, Чувашской Республике», — передает слова Хуснуллина инфоцентр региона. Также губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион законтрактовал 99% от годового плана по нацпроектам. На реализацию программ запланировано 19,2 миллиардов рублей, в том числе 3,8 миллиардов из федерального бюджета в рамках софинансирования. В информцентре добавили, что ввод жилья в этом году должен быть на уровне прошлого года, а план по ремонту дорог оценивается в 350 километров трасс. Ранее в 2022 году Тюменская область заняла второе место среди регионов РФ по кассовому исполнению национальных проектов. По состоянию на 1 июля регион достиг 53,1% исполнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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