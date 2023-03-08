Житель Санкт-Петербурга, приехавший на заработки в ЯНАО, оказался на улице

09 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Мужчину нашли на дороге жительницы Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Санкт-Петербурга приехал в Новый Уренгой (ЯНАО) четыре года назад. Владимир работал в крупной строительной компании. Однако из-за коронавируса ситуация изменилась: предприятие закрыли, работы не стало, он оказался на улице без денег, рассказал URA.RU сам Владимир. «Мне 53 года, сам я родом из Санкт-Петербурга. В Новом Уренгое уже четвертый год. Меня на дороге подобрали две девушки — мама с дочкой. Так я и оказался в центре социальной помощи. Незнакомые люди мне помогли. Я работал в крупной компании, у меня была хорошая работа и зарплата, но все подкосил коронавирус. С тех пор и началась неприятности», — пояснил он. Владимир уточнил, что пытался работать в частных компаниях. Но мужчине попадалась только сезонная работа с небольшой зарплатой. Организации предоставляли жилье. Однако, когда не стало работы, тогда не стало и места жительства — средств на съемную квартиру у Владимира не оказалось. «В Питер не могу вернуться. Там у меня трехкомнатная квартира, где прописан я, брат и мама. Брат женился на женщине с ребенком. Потом родился их совместный ребенок. Дети выросли, и там стало тесно. Мне возвращаться некуда, с родными судиться не буду. Мне там места нет», — делится Владимир. Мужчина уточнил, что у него нет жены и детей. Большую часть жизни он был в командировках, 10 лет проработал дальнобойщиком. Дома почти не находился. «Кто будет со мной жить, если я дома не бывал? А потом поздно стало, постарел, на дискотеке уже ни с кем не познакомиться», — шутит собеседник агентства. Возвращаться на родину Владимир не планирует. Хочет обосноваться на Ямале. Сейчас он живет в центре социальной помощи «Мы вместе». Там ему оказали всю необходимую помощь: предоставили жилье, одежду, трехразовое питание, социальное такси. Также мужчине помогли найти работу и пройти процесс трудоустройства. Ранее уроженец Украины рассказывал, как его после инсульта в больнице бросила супруга. У мужчины парализовало левую часть тела, ему также помогли сотрудники центра социальной помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Санкт-Петербурга приехал в Новый Уренгой (ЯНАО) четыре года назад. Владимир работал в крупной строительной компании. Однако из-за коронавируса ситуация изменилась: предприятие закрыли, работы не стало, он оказался на улице без денег, рассказал URA.RU сам Владимир. «Мне 53 года, сам я родом из Санкт-Петербурга. В Новом Уренгое уже четвертый год. Меня на дороге подобрали две девушки — мама с дочкой. Так я и оказался в центре социальной помощи. Незнакомые люди мне помогли. Я работал в крупной компании, у меня была хорошая работа и зарплата, но все подкосил коронавирус. С тех пор и началась неприятности», — пояснил он. Владимир уточнил, что пытался работать в частных компаниях. Но мужчине попадалась только сезонная работа с небольшой зарплатой. Организации предоставляли жилье. Однако, когда не стало работы, тогда не стало и места жительства — средств на съемную квартиру у Владимира не оказалось. «В Питер не могу вернуться. Там у меня трехкомнатная квартира, где прописан я, брат и мама. Брат женился на женщине с ребенком. Потом родился их совместный ребенок. Дети выросли, и там стало тесно. Мне возвращаться некуда, с родными судиться не буду. Мне там места нет», — делится Владимир. Мужчина уточнил, что у него нет жены и детей. Большую часть жизни он был в командировках, 10 лет проработал дальнобойщиком. Дома почти не находился. «Кто будет со мной жить, если я дома не бывал? А потом поздно стало, постарел, на дискотеке уже ни с кем не познакомиться», — шутит собеседник агентства. Возвращаться на родину Владимир не планирует. Хочет обосноваться на Ямале. Сейчас он живет в центре социальной помощи «Мы вместе». Там ему оказали всю необходимую помощь: предоставили жилье, одежду, трехразовое питание, социальное такси. Также мужчине помогли найти работу и пройти процесс трудоустройства. Ранее уроженец Украины рассказывал, как его после инсульта в больнице бросила супруга. У мужчины парализовало левую часть тела, ему также помогли сотрудники центра социальной помощи.