В Тюмени пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото

13 октября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Женщина пропала из дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 10 октября пропала 59-летняя Галина Власова. Женщина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает «Тюмень Регион Спас» в соцсети «Вконтакте». «Пропал человек! Галина Власова, 59 лет. Требуется медицинская помощь. Утром 10 октября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — сообщается в ориентировке. Женщина была одета в серое пальто и черную юбку. С собой у женщины была светло-коричневая сумка. Среди особых примет — рост 165 см, среднее телосложение. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52. Женщина пропала 10 октября Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи https://vk.com/tmn_reg_spas?w=wall-205880386_2087

В Тюмени 10 октября пропала 59-летняя Галина Власова. Женщина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает «Тюмень Регион Спас» в соцсети «Вконтакте». «Пропал человек! Галина Власова, 59 лет. Требуется медицинская помощь. Утром 10 октября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — сообщается в ориентировке. Женщина была одета в серое пальто и черную юбку. С собой у женщины была светло-коричневая сумка. Среди особых примет — рост 165 см, среднее телосложение. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.