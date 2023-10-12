12 октября 2023

В Тюмени пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, пенсионерка, листья, желтые листья, пожилая женщина, бабушка, пожилой человек, осень, осенние листья
Женщина пропала из дома Фото:

В Тюмени 10 октября пропала 59-летняя Галина Власова. Женщина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает «Тюмень Регион Спас» в соцсети «Вконтакте».

«Пропал человек! Галина Власова, 59 лет. Требуется медицинская помощь. Утром 10 октября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — сообщается в ориентировке.

Женщина была одета в серое пальто и черную юбку. С собой у женщины была светло-коричневая сумка. Среди особых примет — рост 165 см, среднее телосложение. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

Женщина пропала 10 октября
Женщина пропала 10 октября
Фото:

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В Тюмени 10 октября пропала 59-летняя Галина Власова. Женщина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает «Тюмень Регион Спас» в соцсети «Вконтакте». «Пропал человек! Галина Власова, 59 лет. Требуется медицинская помощь. Утром 10 октября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — сообщается в ориентировке. Женщина была одета в серое пальто и черную юбку. С собой у женщины была светло-коричневая сумка. Среди особых примет — рост 165 см, среднее телосложение. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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