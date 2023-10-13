Экономист Казанцева: за ЖКУ можно платить меньше, если в доме холодно

14 октября 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

За ЖКХ можно платить меньше из-за отсутствия отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Платить меньше за услуги ЖКХ возможно, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была ниже восьми градусов, а коммунальные службы не включили отопление или сделали его слишком слабым. Об этой проблеме можно сообщить в управляющую компанию и произвести перерасчет, либо обратиться в жилищную инспекцию или даже в суд, если проблема не решается, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Сделать перерасчет платы за услуги ЖКХ можно в том случае, если коммунальные услуги не включили отопление или сделали его слишком слабым при среднесуточной температуре воздуха ниже восьми градусов, рассказала Казанцева. По ее словам, о проблеме следует сообщать в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор с ней заключен напрямую. «Лучший вариант — это установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но не во всех домах это возможно технически. Таким образом оплата за отопление будет зависеть от наличия приборов учета», — пояснила Казанцева агентству «Прайм». Как уточнила экономист, при отсутствии решения проблемы можно обращаться в жилищную инспекцию или даже в суд. Если в многоквартирном доме нет общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ), то размер платы определяется из норматива, установленного тарифным органом региона. При этом, если в доме есть ОДПУ, но ни в одной из квартир нет индивидуального теплосчетчика, то размер платы распределяется по площади каждого помещения, исходя из общего объема гигакалорий, потребленных домом. «В случае оплаты за отопление равномерно в течение года, эти объемы корректируются, исходя из показателей прошлогоднего потребления», — подчеркнула Казанцева. Если в доме есть ОДПУ, а также хотя бы одно помещение имеет индивидуальный теплосчетчик, то размер платы за отопление определяется на основе показаний ИПУ данного помещения. Ранее был внесен законопроект об обязательной проверке управляющих компаний независимыми аудитами. Проверять УК и ресурсоснабжающие организации планируется раз в полгода. Законопроект создан для того, чтобы избегать необоснованных повышений тарифов за ЖКУ, пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Платить меньше за услуги ЖКХ возможно, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была ниже восьми градусов, а коммунальные службы не включили отопление или сделали его слишком слабым. Об этой проблеме можно сообщить в управляющую компанию и произвести перерасчет, либо обратиться в жилищную инспекцию или даже в суд, если проблема не решается, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Сделать перерасчет платы за услуги ЖКХ можно в том случае, если коммунальные услуги не включили отопление или сделали его слишком слабым при среднесуточной температуре воздуха ниже восьми градусов, рассказала Казанцева. По ее словам, о проблеме следует сообщать в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор с ней заключен напрямую. «Лучший вариант — это установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но не во всех домах это возможно технически. Таким образом оплата за отопление будет зависеть от наличия приборов учета», — пояснила Казанцева агентству «Прайм». Как уточнила экономист, при отсутствии решения проблемы можно обращаться в жилищную инспекцию или даже в суд. Если в многоквартирном доме нет общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ), то размер платы определяется из норматива, установленного тарифным органом региона. При этом, если в доме есть ОДПУ, но ни в одной из квартир нет индивидуального теплосчетчика, то размер платы распределяется по площади каждого помещения, исходя из общего объема гигакалорий, потребленных домом. «В случае оплаты за отопление равномерно в течение года, эти объемы корректируются, исходя из показателей прошлогоднего потребления», — подчеркнула Казанцева. Если в доме есть ОДПУ, а также хотя бы одно помещение имеет индивидуальный теплосчетчик, то размер платы за отопление определяется на основе показаний ИПУ данного помещения. Ранее был внесен законопроект об обязательной проверке управляющих компаний независимыми аудитами. Проверять УК и ресурсоснабжающие организации планируется раз в полгода. Законопроект создан для того, чтобы избегать необоснованных повышений тарифов за ЖКУ, пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.