Тарифы за ЖКУ хотят контролировать при помощи проверок раз в полгода

10 октября 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Проверять работу УК и ресурсоснабжающих компаний хотят назначить независимым аудитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Законопроект об обязательной проверке управляющих компаний независимыми аудитами во избежание необоснованных повышений тарифов за ЖКУ внесен в Госдуму 10 октября. Проверять УК и ресурсоснабжающие организации планируется раз в полгода. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, (…) которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, подлежит обязательному аудиту», — сказано в документе, с которым ознакомились «Известия». Каждые полгода проводить независимую проверку предложил Леонид Слуцкий. Позже законопроект должен получить оценку правительства РФ. Также авторы документа считают, что подобная мера снизит напряженность общества, если люди будут точно знать о том, что они не переплачивают. По их мнению, главное, чтобы расходы на проведение подобных проверок не легли на пользователей. Еще недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что что повышение стоимости коммунальных услуг должно быть обосновано. Также члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили оповещать граждан о льготах в квитанциях ЖКУ.

Законопроект об обязательной проверке управляющих компаний независимыми аудитами во избежание необоснованных повышений тарифов за ЖКУ внесен в Госдуму 10 октября. Проверять УК и ресурсоснабжающие организации планируется раз в полгода. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, (…) которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, подлежит обязательному аудиту», — сказано в документе, с которым ознакомились «Известия». Каждые полгода проводить независимую проверку предложил Леонид Слуцкий. Позже законопроект должен получить оценку правительства РФ. Также авторы документа считают, что подобная мера снизит напряженность общества, если люди будут точно знать о том, что они не переплачивают. По их мнению, главное, чтобы расходы на проведение подобных проверок не легли на пользователей. Еще недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что что повышение стоимости коммунальных услуг должно быть обосновано. Также члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили оповещать граждан о льготах в квитанциях ЖКУ.