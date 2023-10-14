14 октября 2023
13 октября 2023

В Тюмени водитель из-за невнимательности сбил 12-летнего пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мальчик, велосипед, телефон в руке
В Тюмени 12-летний мальчик переходил с веосипедом через пешеходный переход Фото:

В Тюмени 13 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вьюжной водитель не заметил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипедом, и сбил его. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Вьюжной в Тюмени 13 октября. Здесь был сбит 12-летний пешеход. Предварительно, водитель автомобиля не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии ребенок получил травмы.

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В Тюмени 13 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вьюжной водитель не заметил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипедом, и сбил его. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Вьюжной в Тюмени 13 октября. Здесь был сбит 12-летний пешеход. Предварительно, водитель автомобиля не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии ребенок получил травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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