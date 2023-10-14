В Тюмени водитель из-за невнимательности сбил 12-летнего пешехода

В Тюмени 12-летний мальчик переходил с веосипедом через пешеходный переход
В Тюмени 13 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вьюжной водитель не заметил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипедом, и сбил его. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Вьюжной в Тюмени 13 октября. Здесь был сбит 12-летний пешеход. Предварительно, водитель автомобиля не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии ребенок получил травмы.
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