В Тюмени водитель из-за невнимательности сбил 12-летнего пешехода

15 октября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

В Тюмени 12-летний мальчик переходил с веосипедом через пешеходный переход Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 13 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вьюжной водитель не заметил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипедом, и сбил его. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Вьюжной в Тюмени 13 октября. Здесь был сбит 12-летний пешеход. Предварительно, водитель автомобиля не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии ребенок получил травмы.

В Тюмени 13 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вьюжной водитель не заметил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипедом, и сбил его. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Вьюжной в Тюмени 13 октября. Здесь был сбит 12-летний пешеход. Предварительно, водитель автомобиля не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии ребенок получил травмы.