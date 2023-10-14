В ЯНАО поставки рыбы в соцучреждения выросли почти втрое

15 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за 2023 год увеличились поставки рыбы в соцучреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе поставки добываемой рыбы в социальные учреждения с начала 2022 года выросли почти втрое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. Также значительно увеличился объем поставляемой оленины. «По итогам 2022 года поставки в социальные учреждения автономного округа мясной продукции увеличились на 28%, рыбной продукции — в два раза. <…> В первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки в социальные учреждения Ямала увеличились на 10% по продукции из мяса северного оленя, на 80% — по продукции из рыбы», — сказали в пресс-службе журналистам ТАСС. По словам пресс-службы, сейчас более 300 учреждений используют в своем меню продукцию местных производителей. Там уточнили, что при этом правительство региона сохраняет связи с действующими партнерами и открыто к новому сотрудничеству на межрегиональной и международной арене. Ранее салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. В рамках модернизации предприятие закупило новую технику, а именно морозильное оборудование и генератор по производству льда. Благодаря этому там смогут выпускать продукции на 60% больше.

В Ямало-Ненецком автономном округе поставки добываемой рыбы в социальные учреждения с начала 2022 года выросли почти втрое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. Также значительно увеличился объем поставляемой оленины. «По итогам 2022 года поставки в социальные учреждения автономного округа мясной продукции увеличились на 28%, рыбной продукции — в два раза. <…> В первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки в социальные учреждения Ямала увеличились на 10% по продукции из мяса северного оленя, на 80% — по продукции из рыбы», — сказали в пресс-службе журналистам ТАСС. По словам пресс-службы, сейчас более 300 учреждений используют в своем меню продукцию местных производителей. Там уточнили, что при этом правительство региона сохраняет связи с действующими партнерами и открыто к новому сотрудничеству на межрегиональной и международной арене. Ранее салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. В рамках модернизации предприятие закупило новую технику, а именно морозильное оборудование и генератор по производству льда. Благодаря этому там смогут выпускать продукции на 60% больше.