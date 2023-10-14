14 октября 2023
13 октября 2023

В ЯНАО поставки рыбы в соцучреждения выросли почти втрое

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовное хозяйство ООО Балык. Челябинская область. Кунашак, улов, рыба, пелядь, рыбхоз, ооо балык
В ЯНАО за 2023 год увеличились поставки рыбы в соцучреждения Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе поставки добываемой рыбы в социальные учреждения с начала 2022 года выросли почти втрое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. Также значительно увеличился объем поставляемой оленины.

«По итогам 2022 года поставки в социальные учреждения автономного округа мясной продукции увеличились на 28%, рыбной продукции — в два раза. <…> В первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки в социальные учреждения Ямала увеличились на 10% по продукции из мяса северного оленя, на 80% — по продукции из рыбы», — сказали в пресс-службе журналистам ТАСС.

По словам пресс-службы, сейчас более 300 учреждений используют в своем меню продукцию местных производителей. Там уточнили, что при этом правительство региона сохраняет связи с действующими партнерами и открыто к новому сотрудничеству на межрегиональной и международной арене.

Ранее салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. В рамках модернизации предприятие закупило новую технику, а именно морозильное оборудование и генератор по производству льда. Благодаря этому там смогут выпускать продукции на 60% больше.

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В Ямало-Ненецком автономном округе поставки добываемой рыбы в социальные учреждения с начала 2022 года выросли почти втрое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. Также значительно увеличился объем поставляемой оленины. «По итогам 2022 года поставки в социальные учреждения автономного округа мясной продукции увеличились на 28%, рыбной продукции — в два раза. <…> В первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки в социальные учреждения Ямала увеличились на 10% по продукции из мяса северного оленя, на 80% — по продукции из рыбы», — сказали в пресс-службе журналистам ТАСС. По словам пресс-службы, сейчас более 300 учреждений используют в своем меню продукцию местных производителей. Там уточнили, что при этом правительство региона сохраняет связи с действующими партнерами и открыто к новому сотрудничеству на межрегиональной и международной арене. Ранее салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. В рамках модернизации предприятие закупило новую технику, а именно морозильное оборудование и генератор по производству льда. Благодаря этому там смогут выпускать продукции на 60% больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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