Тюменцы скупили самые дорогие билеты на концерт Алексея Чумакова

16 октября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Горожане раскупили самые дорогие билеты, расположенные в партере Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Тюмени скупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Алексея Чумакова. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте бронирования. «Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“», — сообщается на сайте системы бронирования. Самые дорогие билеты, расположенные в партере, согласно данным сервиса, почти раскуплены, в отличие от дешевых. Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».

Жители Тюмени скупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Алексея Чумакова. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте бронирования. «Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“», — сообщается на сайте системы бронирования. Самые дорогие билеты, расположенные в партере, согласно данным сервиса, почти раскуплены, в отличие от дешевых. Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».