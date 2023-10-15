15 октября 2023
14 октября 2023

Тюменцы скупили самые дорогие билеты на концерт Алексея Чумакова

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Горожане раскупили самые дорогие билеты, расположенные в партере Фото:

Жители Тюмени скупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Алексея Чумакова. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте бронирования.

«Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“», — сообщается на сайте системы бронирования. Самые дорогие билеты, расположенные в партере, согласно данным сервиса, почти раскуплены, в отличие от дешевых.

Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».

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Жители Тюмени скупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Алексея Чумакова. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте бронирования. «Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“», — сообщается на сайте системы бронирования. Самые дорогие билеты, расположенные в партере, согласно данным сервиса, почти раскуплены, в отличие от дешевых. Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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