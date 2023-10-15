Тюменцы скупили самые дорогие билеты на концерт Алексея Чумакова

Жители Тюмени скупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Алексея Чумакова. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте бронирования.
«Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“», — сообщается на сайте системы бронирования. Самые дорогие билеты, расположенные в партере, согласно данным сервиса, почти раскуплены, в отличие от дешевых.
Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».
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