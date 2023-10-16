Курганские застройщики бьют прошлогодние рекорды по вводу жилья в эксплуатацию

17 октября 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Данные Свердловскстата свидетельствуют об активной застройке региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Застройщики продолжают наращивать темп при строительстве и вводе в эксплуатацию жилья в Курганской области. Об этом свидетельствует отчет Свердловскстата. Ранее на положительную динамику по сравнению с рекордным 2022 годом обратил внимание полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «В январе—сентябре текущего года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 249,5 тысячи квадратных метров, что на 8,8% больше уровня аналогичного периода 2022 года. Индивидуальными застройщиками введено 185,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, рост к уровню прошлого года — 6%», — указано на сайте ведомства. В прошлом году в РФ было построено порядка 101,5 млн квадратных метров жилья — это рекордный показатель за всю историю, включая период СССР. Глава государства Владимир Путин поручил не допустить снижение темпов. По данным пресс-службы полпреда президента в УрФО, в территориях округа увеличили объемы жилой застройки на 6,7%, уже введено в пользование 77% от прошлогодних результатов.

Застройщики продолжают наращивать темп при строительстве и вводе в эксплуатацию жилья в Курганской области. Об этом свидетельствует отчет Свердловскстата. Ранее на положительную динамику по сравнению с рекордным 2022 годом обратил внимание полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «В январе—сентябре текущего года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 249,5 тысячи квадратных метров, что на 8,8% больше уровня аналогичного периода 2022 года. Индивидуальными застройщиками введено 185,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, рост к уровню прошлого года — 6%», — указано на сайте ведомства. В прошлом году в РФ было построено порядка 101,5 млн квадратных метров жилья — это рекордный показатель за всю историю, включая период СССР. Глава государства Владимир Путин поручил не допустить снижение темпов. По данным пресс-службы полпреда президента в УрФО, в территориях округа увеличили объемы жилой застройки на 6,7%, уже введено в пользование 77% от прошлогодних результатов.