Регионы УрФО бьют прошлогодние рекорды по строительству жилья

Полпред УрФО Якушев: регионы увеличили объемы строительства жилья на 6,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что жителям предоставляют весь комплекс социальных услуг Фото:

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) увеличили объемы жилой застройки на 6,7% по сравнению с рекордным 2022 годом. Уже введено в пользование 77% от прошлогодних результатов. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева.

«Регионы УрФО уверенно идут к достижению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — обеспечить ввод жилья на уровне рекордного 2022-го. Для УрФО это 8,5 млн квадратных метров жилья. За девять месяцев текущего года введено 77% от объемов прошлого года — 6,5 млн кв. м (на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в сообщении.

Полпред отметил, что нацпроекты реализуют в срок, а работы по программе сокращения непригодного для проживания жилого фонда идут с большим опережением. С 2019 года в УрФО расселено более двух млн квадратных метров аварийного жилья.

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Регионы Уральского федерального округа (УрФО) увеличили объемы жилой застройки на 6,7% по сравнению с рекордным 2022 годом. Уже введено в пользование 77% от прошлогодних результатов. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева. «Регионы УрФО уверенно идут к достижению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — обеспечить ввод жилья на уровне рекордного 2022-го. Для УрФО это 8,5 млн квадратных метров жилья. За девять месяцев текущего года введено 77% от объемов прошлого года — 6,5 млн кв. м (на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в сообщении. Полпред отметил, что нацпроекты реализуют в срок, а работы по программе сокращения непригодного для проживания жилого фонда идут с большим опережением. С 2019 года в УрФО расселено более двух млн квадратных метров аварийного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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