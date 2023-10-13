Регионы УрФО бьют прошлогодние рекорды по строительству жилья Полпред УрФО Якушев: регионы увеличили объемы строительства жилья на 6,7% 13 октября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 + Владимир Якушев отметил, что жителям предоставляют весь комплекс социальных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регионы Уральского федерального округа (УрФО) увеличили объемы жилой застройки на 6,7% по сравнению с рекордным 2022 годом. Уже введено в пользование 77% от прошлогодних результатов. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева. «Регионы УрФО уверенно идут к достижению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — обеспечить ввод жилья на уровне рекордного 2022-го. Для УрФО это 8,5 млн квадратных метров жилья. За девять месяцев текущего года введено 77% от объемов прошлого года — 6,5 млн кв. м (на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в сообщении. Полпред отметил, что нацпроекты реализуют в срок, а работы по программе сокращения непригодного для проживания жилого фонда идут с большим опережением. С 2019 года в УрФО расселено более двух млн квадратных метров аварийного жилья. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) увеличили объемы жилой застройки на 6,7% по сравнению с рекордным 2022 годом. Уже введено в пользование 77% от прошлогодних результатов. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева. «Регионы УрФО уверенно идут к достижению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — обеспечить ввод жилья на уровне рекордного 2022-го. Для УрФО это 8,5 млн квадратных метров жилья. За девять месяцев текущего года введено 77% от объемов прошлого года — 6,5 млн кв. м (на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в сообщении. Полпред отметил, что нацпроекты реализуют в срок, а работы по программе сокращения непригодного для проживания жилого фонда идут с большим опережением. С 2019 года в УрФО расселено более двух млн квадратных метров аварийного жилья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям