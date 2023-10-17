17 октября 2023

В Тюмени изымают землю под строительство нового транспортного коридора

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, поле, водоохранная зона, место под застройку, земля, кетовский район, вырубленный лес
Улица Ставропольская станет новым транспортным коридором Тюмени Фото:

Администрация Тюмени изымает земельный участок в районе ул. Магнитогорской для продления ул. Ставропольской, которая в перспективе должна стать новым транспортным коридором города. Об этом стало известно журналистам.

«Городская администрация освобождает земли с частной застройкой для продления улицы Ставропольской — от Московского тракта до Интернациональной. Как указано в документации ведомства, для муниципальных нужд будет изъят земельный участок по адресу ул. Магнитогорская, 178», — сообщает «Деловой квартал».

В перспективе ул. Ставропольская соединит ул. Мельникайте с заречной частью Тюмени. По словам журналистов издания, администрация Тюмени планирует закончить работы по обустройству нового транспортного коридора до 2035 года.

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Администрация Тюмени изымает земельный участок в районе ул. Магнитогорской для продления ул. Ставропольской, которая в перспективе должна стать новым транспортным коридором города. Об этом стало известно журналистам. «Городская администрация освобождает земли с частной застройкой для продления улицы Ставропольской — от Московского тракта до Интернациональной. Как указано в документации ведомства, для муниципальных нужд будет изъят земельный участок по адресу ул. Магнитогорская, 178», — сообщает «Деловой квартал». В перспективе ул. Ставропольская соединит ул. Мельникайте с заречной частью Тюмени. По словам журналистов издания, администрация Тюмени планирует закончить работы по обустройству нового транспортного коридора до 2035 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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