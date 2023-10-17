В Тюмени изымают землю под строительство нового транспортного коридора

18 октября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Улица Ставропольская станет новым транспортным коридором Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Тюмени изымает земельный участок в районе ул. Магнитогорской для продления ул. Ставропольской, которая в перспективе должна стать новым транспортным коридором города. Об этом стало известно журналистам. «Городская администрация освобождает земли с частной застройкой для продления улицы Ставропольской — от Московского тракта до Интернациональной. Как указано в документации ведомства, для муниципальных нужд будет изъят земельный участок по адресу ул. Магнитогорская, 178», — сообщает «Деловой квартал». В перспективе ул. Ставропольская соединит ул. Мельникайте с заречной частью Тюмени. По словам журналистов издания, администрация Тюмени планирует закончить работы по обустройству нового транспортного коридора до 2035 года.

Администрация Тюмени изымает земельный участок в районе ул. Магнитогорской для продления ул. Ставропольской, которая в перспективе должна стать новым транспортным коридором города. Об этом стало известно журналистам. «Городская администрация освобождает земли с частной застройкой для продления улицы Ставропольской — от Московского тракта до Интернациональной. Как указано в документации ведомства, для муниципальных нужд будет изъят земельный участок по адресу ул. Магнитогорская, 178», — сообщает «Деловой квартал». В перспективе ул. Ставропольская соединит ул. Мельникайте с заречной частью Тюмени. По словам журналистов издания, администрация Тюмени планирует закончить работы по обустройству нового транспортного коридора до 2035 года.