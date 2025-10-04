04 октября 2025

TEC: Евросоюз выбрал эскалацию отношений с РФ вместо дипломатии

Евросоюз обсуждает радикальные меры, игнорируя дипломатию
Евросоюз обсуждает радикальные меры, игнорируя дипломатию
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз предпочитает эскалацию конфликта с Россией вместо дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине. Таким образом европейские лидеры сосредоточились на усилении военного и политического давления, отказавшись от попыток мирного диалога. Об этом пишет издание The European Conservative.

«Европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — говорится в публикации венгерского издания. The European Conservative подчеркивает, что за заявлениями о мире на саммите ЕС, который прошел в Копенгагене, скрываются процессы милитаризации и централизации, а также «дерзкая позиция, повышающая риск затягивания и расширения конфликта».

В ходе встречи в Дании обсуждались меры по строительству так называемой «стены дронов» и ответы на «растущие провокации» со стороны России. При этом поднимались темы отказа от дипломатических мер.

Как сообщало URA.RU ранее, Евросоюз подготовил новый, 19-й по счету пакет санкций. Он предполагает внесение в черный список еще 120 судов, якобы связанных с перевозкой российских энергоресурсов.

В то же время председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство большинства европейских стран и Европейского союза демонстрирует наиболее воинственную риторику. К такому выводу политик пришел, проанализировав заявления ряда государств.

