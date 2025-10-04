Идея о создании бесполетной зоны над Украиной, предложенная президентом Владимиром Зеленским, названа крайне опасной и провокационной в условиях напряженности между НАТО и Россией. Об этом сообщает американское издание The American Conservative. По оценке редакции, инициатива, которую активно обсуждают мировые СМИ и некоторые западные лидеры, может привести к непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности.
«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — говорится в публикации The American Conservative. Издание считает, что эскалация конфликта, включая передачу дальнобойных вооружений и разведданных Киеву, приближает ситуацию к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Издание отмечает, что несмотря на явные риски, Зеленский продолжает настаивать на необходимости введения бесполетной зоны, особенно после недавних инцидентов с дронами. Кроме того, The American Conservative обращает внимание на реакцию российской стороны: по мнению авторов, Москва демонстрирует сдержанность, однако терпение российской стороны не бесконечно.
Российское руководство неоднократно подчеркивало, что расширение НАТО не обеспечит безопасность европейскому континенту, а лишь усилит напряженность. В Кремле отмечают, что Москва не представляет угрозы для государств альянса, однако будет реагировать на действия, несущие угрозу национальным интересам. В частности, президент Сербии Александр Вучич прокомментировал текущую международную обстановку, заявив, что «все готовятся к войне». Такое мнение глава государства озвучил в прямом эфире на телеканале RTV1, отметив, что сейчас особенно важно задуматься о том, к какой именно стороне принадлежит каждый участник мировых процессов, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.