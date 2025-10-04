04 октября 2025

TAC: идея Зеленского о создании бесполетной зоны приведет НАТО к войне с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский продолжает настаивать на необходимости введения бесполетной зоны
Зеленский продолжает настаивать на необходимости введения бесполетной зоны Фото:

Идея о создании бесполетной зоны над Украиной, предложенная президентом Владимиром Зеленским, названа крайне опасной и провокационной в условиях напряженности между НАТО и Россией. Об этом сообщает американское издание The American Conservative. По оценке редакции, инициатива, которую активно обсуждают мировые СМИ и некоторые западные лидеры, может привести к непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности.

«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — говорится в публикации The American Conservative. Издание считает, что эскалация конфликта, включая передачу дальнобойных вооружений и разведданных Киеву, приближает ситуацию к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.

Издание отмечает, что несмотря на явные риски, Зеленский продолжает настаивать на необходимости введения бесполетной зоны, особенно после недавних инцидентов с дронами. Кроме того, The American Conservative обращает внимание на реакцию российской стороны: по мнению авторов, Москва демонстрирует сдержанность, однако терпение российской стороны не бесконечно.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что расширение НАТО не обеспечит безопасность европейскому континенту, а лишь усилит напряженность. В Кремле отмечают, что Москва не представляет угрозы для государств альянса, однако будет реагировать на действия, несущие угрозу национальным интересам. В частности,  президент Сербии Александр Вучич прокомментировал текущую международную обстановку, заявив, что «все готовятся к войне». Такое мнение глава государства озвучил в прямом эфире на телеканале RTV1, отметив, что сейчас особенно важно задуматься о том, к какой именно стороне принадлежит каждый участник мировых процессов, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Идея о создании бесполетной зоны над Украиной, предложенная президентом Владимиром Зеленским, названа крайне опасной и провокационной в условиях напряженности между НАТО и Россией. Об этом сообщает американское издание The American Conservative. По оценке редакции, инициатива, которую активно обсуждают мировые СМИ и некоторые западные лидеры, может привести к непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — говорится в публикации The American Conservative. Издание считает, что эскалация конфликта, включая передачу дальнобойных вооружений и разведданных Киеву, приближает ситуацию к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом. Издание отмечает, что несмотря на явные риски, Зеленский продолжает настаивать на необходимости введения бесполетной зоны, особенно после недавних инцидентов с дронами. Кроме того, The American Conservative обращает внимание на реакцию российской стороны: по мнению авторов, Москва демонстрирует сдержанность, однако терпение российской стороны не бесконечно. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что расширение НАТО не обеспечит безопасность европейскому континенту, а лишь усилит напряженность. В Кремле отмечают, что Москва не представляет угрозы для государств альянса, однако будет реагировать на действия, несущие угрозу национальным интересам. В частности,  президент Сербии Александр Вучич прокомментировал текущую международную обстановку, заявив, что «все готовятся к войне». Такое мнение глава государства озвучил в прямом эфире на телеканале RTV1, отметив, что сейчас особенно важно задуматься о том, к какой именно стороне принадлежит каждый участник мировых процессов, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...