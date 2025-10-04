В Минздраве Грузии раскрыли число пострадавших из-за беспорядков в день выборов

В ходе массовых беспорядков в Тбилиси 4 октября пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 участников акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии. Инциденты произошли в центре города, где прошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.
«В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в официальном сообщении пресс-службы. Ведомство подчеркнуло, что медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте, после чего их транспортировали в городские больницы для дальнейшего лечения.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за произошедшие в Тбилиси беспорядки на посла Европейского союза, обвинив его в содействии попыткам нарушения конституционного порядка в стране. Ранее Министерство внутренних дел Грузии сообщило о возбуждении уголовных дел по фактам сегодняшних массовых беспорядков в столице, напоминает RT.
