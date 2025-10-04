04 октября 2025

В Минздраве Грузии раскрыли число пострадавших из-за беспорядков в день выборов

Минздрав Грузии: в результате митинга в Тбилиси пострадали 27 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский
На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский Фото:

В ходе массовых беспорядков в Тбилиси 4 октября пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 участников акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии. Инциденты произошли в центре города, где прошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.

«В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в официальном сообщении пресс-службы. Ведомство подчеркнуло, что медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте, после чего их транспортировали в городские больницы для дальнейшего лечения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за произошедшие в Тбилиси беспорядки на посла Европейского союза, обвинив его в содействии попыткам нарушения конституционного порядка в стране. Ранее Министерство внутренних дел Грузии сообщило о возбуждении уголовных дел по фактам сегодняшних массовых беспорядков в столице, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе массовых беспорядков в Тбилиси 4 октября пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 участников акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии. Инциденты произошли в центре города, где прошли столкновения между протестующими и силами правопорядка. «В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в официальном сообщении пресс-службы. Ведомство подчеркнуло, что медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте, после чего их транспортировали в городские больницы для дальнейшего лечения. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за произошедшие в Тбилиси беспорядки на посла Европейского союза, обвинив его в содействии попыткам нарушения конституционного порядка в стране. Ранее Министерство внутренних дел Грузии сообщило о возбуждении уголовных дел по фактам сегодняшних массовых беспорядков в столице, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...