В Госдуме предложили предоставлять педагогам служебное жилье с правом приватизации

В Госдуме выступили с инициативой о внедрении государственной программы поддержки учителей, которая предполагает предоставление им служебного жилья с возможностью его последующей приватизации. Соответствующее обращение глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил министру просвещения Сергею Кравцову.
«Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки. Она должна быть направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе», — сказано в письме Нилова, которое приводит агентство РИА Новости.
В обращении отмечается, что главными критериями для получения квадратных метров на безвозмездной основе могли бы стать отсутствие собственного жилья, оконченное высшее профильное образование и трудоустройство в образовательном учреждении на полную рабочую ставку. Кроме того, Ярослав Нилов отметил, что дополнительного изучения заслуживают инициативы, предлагающие предоставлять жилье опытным педагогам со стажем работы от 25 лет. Сообщается, что аналогичное обращение глава думского комитета направил в Минстрой.
Ранее URA.RU сообщало, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил установить зарплату учителей на уровне не ниже 200% от средней по региону. Он поддержал идею единой системы оплаты труда и призвал распространить ее на все школы страны, напомнив, что по данным Росстата средняя зарплата в России — 100 тыс. рублей.
