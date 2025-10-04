04 октября 2025

ВСУ отправляет элитный спецназ в окопы из-за нехватки людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдатам приходится просить помощи у гражданских
Солдатам приходится просить помощи у гражданских Фото:

Командование вооруженных сил Украины из-за нехватки личного состава начало перебрасывать подразделения сил специальных операций на передовую без необходимого обеспечения. Элитные части задействуют для удержания позиций, несмотря на отсутствие у них транспорта, генераторов и средств связи. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей вынуждено отправлять в окопы элитные войска сил специальных операций. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами», — сообщил собеседник. Его слова приводит РИА Новости.

Украинские спецназовцы вынуждены обращаться за помощью к гражданским лицам через интернет. Военнослужащие собирают пожертвования и просят купить им автомобили, электрогенераторы, зарядные станции и спутниковые терминалы «Старлинк», которые необходимы для поддержания связи и условий на передовой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование вооруженных сил Украины из-за нехватки личного состава начало перебрасывать подразделения сил специальных операций на передовую без необходимого обеспечения. Элитные части задействуют для удержания позиций, несмотря на отсутствие у них транспорта, генераторов и средств связи. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей вынуждено отправлять в окопы элитные войска сил специальных операций. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами», — сообщил собеседник. Его слова приводит РИА Новости. Украинские спецназовцы вынуждены обращаться за помощью к гражданским лицам через интернет. Военнослужащие собирают пожертвования и просят купить им автомобили, электрогенераторы, зарядные станции и спутниковые терминалы «Старлинк», которые необходимы для поддержания связи и условий на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...