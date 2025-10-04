В Тбилиси началась акция протеста, участники которой, по данным издания Civil, заявили о своей цели добиться «мирного свержения» правящей партии. Демонстранты движутся от здания Тбилисского университета в направлении парламента страны. Среди собравшихся отмечается наличие флагов США и Европейского союза.
Ранее поступали сообщения о массовом прибытии участников акции в столицу — сотни автомобилей выдвигались колоннами из различных регионов Грузии для участия в протестах. Акция была приурочена к проведению в стране выборов в органы местного самоуправления.
Причиной протестов стало недовольство части граждан решением правящей партии «Грузинская мечта» приостановить процесс европейской интеграции страны. Митингующие выражали требование возобновить курс на сближение с Европейским союзом.
