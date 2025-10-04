В Госдуме предложили платить учителям за стобалльников по единому тарифу

Необходимо установить единую федеральную систему премий для учителей, чьи ученики получили сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Сейчас подобные выплаты регулируются на региональном уровне, и их размер отличается в разных субъектах России.
«Ко Дню учителя ЛДПР подготовила инициативу: закрепить на федеральном уровне единую систему выплат для всех учителей, готовящих лучших из лучших, гордость нашей страны. Мы должны поддерживать тех, кто посвящает свою жизнь нашим детям», — заявил лидер фракции в комментарии ТАСС. В настоящее время, как пояснил парламентарий, на федеральном уровне отсутствуют единые правила поощрения наставников за успехи их воспитанников на ЕГЭ и олимпиадах.
Выплаты устанавливаются на усмотрение региональных властей. Это приводит к значительной разнице в премиальных: например, в Московской области за ученика-стобалльника учитель получает 150 тысяч рублей, тогда как в Башкирии сумма составляет в три раза меньше. Слуцкий подчеркнул, что подобная ситуация несправедлива по отношению к педагогам, и выразил уверенность, что единая система позволит устранить существующее неравенство.
Депутат также отметил значимость профессии учителя в жизни детей и подчеркнул, что заслуги наставников зачастую остаются «за кадром» крупных успехов школьников. По его словам, самоотверженность и профессионализм педагогов становятся залогом побед их учеников на экзаменах и олимпиадах, а государственная поддержка должна соответствовать их вкладу в образование молодежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.