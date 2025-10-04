ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области, есть раненый

Мирный житель ранен в результате удара ВСУ по автовокзалу в поселке Погар Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что удар был нанесен с применением ударных БПЛА «Дартс». В результате инцидента также были повреждены два пассажирских микроавтобуса.
Пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.
