ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области, есть раненый

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки БПЛА есть раненый
В результате атаки БПЛА есть раненый Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Мирный житель ранен в результате удара ВСУ по автовокзалу в поселке Погар Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что удар был нанесен с применением ударных БПЛА «Дартс». В результате инцидента также были повреждены два пассажирских микроавтобуса.

Пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мирный житель ранен в результате удара ВСУ по автовокзалу в поселке Погар Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что удар был нанесен с применением ударных БПЛА «Дартс». В результате инцидента также были повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...