04 октября 2025

Боец РФ Метельский спас из-под обстрела ВСУ сто раненых сослуживцев

Российский военнослужающий проявил мужество под огнем противника
Российский военнослужащий проявил мужество под огнем противника
Старший сержант Павел Метельский под вражеским огнем эвакуировал с линии боевого соприкосновения более 100 раненых российских военнослужащих. Об героизме бойца сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе одного из населенных пунктов старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Павел Метельский осуществлял подвоз штурмовых групп и продовольствия. Одновременно он эвакуировал раненых с передней линии боевого соприкосновения. Несмотря на интенсивные артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, Метельский продолжал выполнять боевую задачу. Он вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского спасены жизни российских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять суток в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. Сам город был освобожден накануне. Активные бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Этот город называют ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республике.

