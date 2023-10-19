Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал, как его шантажировали жители

Бывшему мэру Тюмени Киричуку угрожали газетой «Тюменский курьер»

Тюменцы пугали мэра Киричука статьями в «Тюменском курьере» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшего мэра Тюмени Степана Киричука шантажировали публикациями в газете «Тюменский курьер», если он не справлялся с обязанностями градоначальника. Об этом Киричук рассказал тюменскому телеканалу.

«Когда люди видели, что я не буду решать этот вопрос или я отказываю, они мне говорили: дождешься, Киричук! Мы или в газету „Тюменский курьер“ напишем, или в программу „Город“ заявим», — сообщил политический долгожитель Киричук.

Ранее URA.RU сообщало о том, как мастодонт тюменской политики Степан Киричук договорился о зарплате в городской думе Тюмени, где он работает на данный момент. Он стал единственным депутатом на постоянной основе. В прошлом Киричук был мэром Тюмени, а также сенатором в СФ от региона.