Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал, как его шантажировали жители

Бывшего мэра Тюмени Степана Киричука шантажировали публикациями в газете «Тюменский курьер», если он не справлялся с обязанностями градоначальника. Об этом Киричук рассказал тюменскому телеканалу.
«Когда люди видели, что я не буду решать этот вопрос или я отказываю, они мне говорили: дождешься, Киричук! Мы или в газету „Тюменский курьер“ напишем, или в программу „Город“ заявим», — сообщил политический долгожитель Киричук.
Ранее URA.RU сообщало о том, как мастодонт тюменской политики Степан Киричук договорился о зарплате в городской думе Тюмени, где он работает на данный момент. Он стал единственным депутатом на постоянной основе. В прошлом Киричук был мэром Тюмени, а также сенатором в СФ от региона.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.