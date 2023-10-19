19 октября 2023

Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал, как его шантажировали жители

Бывшему мэру Тюмени Киричуку угрожали газетой «Тюменский курьер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Киричук С.М. Москва., киричук степан
Тюменцы пугали мэра Киричука статьями в «Тюменском курьере» Фото:

Бывшего мэра Тюмени Степана Киричука шантажировали публикациями в газете «Тюменский курьер», если он не справлялся с обязанностями градоначальника. Об этом Киричук рассказал тюменскому телеканалу.

«Когда люди видели, что я не буду решать этот вопрос или я отказываю, они мне говорили: дождешься, Киричук! Мы или в газету „Тюменский курьер“ напишем, или в программу „Город“ заявим», — сообщил политический долгожитель Киричук.

Ранее URA.RU сообщало о том, как мастодонт тюменской политики Степан Киричук договорился о зарплате в городской думе Тюмени, где он работает на данный момент. Он стал единственным депутатом на постоянной основе. В прошлом Киричук был мэром Тюмени, а также сенатором в СФ от региона.

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Бывшего мэра Тюмени Степана Киричука шантажировали публикациями в газете «Тюменский курьер», если он не справлялся с обязанностями градоначальника. Об этом Киричук рассказал тюменскому телеканалу. «Когда люди видели, что я не буду решать этот вопрос или я отказываю, они мне говорили: дождешься, Киричук! Мы или в газету „Тюменский курьер“ напишем, или в программу „Город“ заявим», — сообщил политический долгожитель Киричук. Ранее URA.RU сообщало о том, как мастодонт тюменской политики Степан Киричук договорился о зарплате в городской думе Тюмени, где он работает на данный момент. Он стал единственным депутатом на постоянной основе. В прошлом Киричук был мэром Тюмени, а также сенатором в СФ от региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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