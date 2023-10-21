21 октября 2023
20 октября 2023

В Тюмени чуть не погиб подросток из-за укуса клеща

Тюменские врачи спасли жизнь подростку с тяжелым клещевым энцефалитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Подросток заболел тяжелой формой энцефалита после укуса клеща Фото:

Врачи тюменской областной инфекционной клинической больницы (ОИКБ) спасли жизнь 13-летнему мальчику с тяжелой формой клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Подросток поступил в отделение реанимации ОИКБ в тяжелейшем состоянии — без сознания, с практически парализованными руками и ногами. У него диагностировали менингоэнцефалитическую форму клещевого вирусного энцефалита. Острое состояние осложнялось отеком мозга и двусторонней пневмонией», — рассказали в пресс-службе. Заражение происходит при укусе иксодовым клещом — переносчиком инфекции.

Заведующий реанимационным отделением Михаил Редозубов рассказал, что мальчика сразу подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь подростка две недели. Они постоянно контролировали его состояние, корректировали лечение. В итоге состояние парня удалось стабилизировать, и он начал дышать самостоятельно.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он отправлен на реабилитацию.

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Врачи тюменской областной инфекционной клинической больницы (ОИКБ) спасли жизнь 13-летнему мальчику с тяжелой формой клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Подросток поступил в отделение реанимации ОИКБ в тяжелейшем состоянии — без сознания, с практически парализованными руками и ногами. У него диагностировали менингоэнцефалитическую форму клещевого вирусного энцефалита. Острое состояние осложнялось отеком мозга и двусторонней пневмонией», — рассказали в пресс-службе. Заражение происходит при укусе иксодовым клещом — переносчиком инфекции. Заведующий реанимационным отделением Михаил Редозубов рассказал, что мальчика сразу подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь подростка две недели. Они постоянно контролировали его состояние, корректировали лечение. В итоге состояние парня удалось стабилизировать, и он начал дышать самостоятельно. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он отправлен на реабилитацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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