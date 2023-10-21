В Тюмени чуть не погиб подросток из-за укуса клеща

Врачи тюменской областной инфекционной клинической больницы (ОИКБ) спасли жизнь 13-летнему мальчику с тяжелой формой клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«Подросток поступил в отделение реанимации ОИКБ в тяжелейшем состоянии — без сознания, с практически парализованными руками и ногами. У него диагностировали менингоэнцефалитическую форму клещевого вирусного энцефалита. Острое состояние осложнялось отеком мозга и двусторонней пневмонией», — рассказали в пресс-службе. Заражение происходит при укусе иксодовым клещом — переносчиком инфекции.
Заведующий реанимационным отделением Михаил Редозубов рассказал, что мальчика сразу подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь подростка две недели. Они постоянно контролировали его состояние, корректировали лечение. В итоге состояние парня удалось стабилизировать, и он начал дышать самостоятельно.
Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он отправлен на реабилитацию.
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