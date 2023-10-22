В ЯНАО пострадавшему сотруднику нефтесервисной компании заплатят миллион рублей

23 октября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Сотруднику присудили миллион рублей компенсации от работодателя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО сотрудник ООО «Самотлорнефтепромхим», который получил травму во время работы, получит миллион рублей компенсации от работодателя. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «По иску прокурора Пуровского района, в пользу работника за производственную травму взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Речь идет о сотруднике ООО „Самотлорнефтепромхим“», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. С мужчиной произошел несчастный случай. Причинами назвали неудовлетворительную организацию производства и отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения. Как ранее писало URA.RU, в ХМАО сотрудники «Самотлорнефтепромхим» пожаловались, что им приходится работать на месторождениях в дырявых спецовках и своей обуви. Спецодежду, по словам работников, выдают редко и она быстро изнашивается.

В ЯНАО сотрудник ООО «Самотлорнефтепромхим», который получил травму во время работы, получит миллион рублей компенсации от работодателя. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «По иску прокурора Пуровского района, в пользу работника за производственную травму взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Речь идет о сотруднике ООО „Самотлорнефтепромхим“», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. С мужчиной произошел несчастный случай. Причинами назвали неудовлетворительную организацию производства и отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения. Как ранее писало URA.RU, в ХМАО сотрудники «Самотлорнефтепромхим» пожаловались, что им приходится работать на месторождениях в дырявых спецовках и своей обуви. Спецодежду, по словам работников, выдают редко и она быстро изнашивается.