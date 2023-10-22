22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

В ЯНАО пострадавшему сотруднику нефтесервисной компании заплатят миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотруднику присудили миллион рублей компенсации от работодателя Фото:

В ЯНАО сотрудник ООО «Самотлорнефтепромхим», который получил травму во время работы, получит миллион рублей компенсации от работодателя. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По иску прокурора Пуровского района, в пользу работника за производственную травму взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Речь идет о сотруднике ООО „Самотлорнефтепромхим“», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

С мужчиной произошел несчастный случай. Причинами назвали неудовлетворительную организацию производства и отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения.

Как ранее писало URA.RU, в ХМАО сотрудники «Самотлорнефтепромхим» пожаловались, что им приходится работать на месторождениях в дырявых спецовках и своей обуви. Спецодежду, по словам работников, выдают редко и она быстро изнашивается.

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В ЯНАО сотрудник ООО «Самотлорнефтепромхим», который получил травму во время работы, получит миллион рублей компенсации от работодателя. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «По иску прокурора Пуровского района, в пользу работника за производственную травму взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Речь идет о сотруднике ООО „Самотлорнефтепромхим“», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. С мужчиной произошел несчастный случай. Причинами назвали неудовлетворительную организацию производства и отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения. Как ранее писало URA.RU, в ХМАО сотрудники «Самотлорнефтепромхим» пожаловались, что им приходится работать на месторождениях в дырявых спецовках и своей обуви. Спецодежду, по словам работников, выдают редко и она быстро изнашивается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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