Работники подрядчика «Роснефти» в ХМАО пожаловались на дырявую спецодежду и отсутствие обуви

Сотрудникам нефтесервиса СНПХ в ХМАО приходится работать в изношенной одежде и калошах

Нефтяники СНПХ работают в рваных брюках и калошах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Работникам подрядчика «Роснефти» в ХМАО — компании «Самотлорнефтепромхим» — приходится работать на месторождениях в дырявой спецовке и собственной обуви. Нефтяники буровой бригады пожаловались агентству, что на предприятии не выдают спецодежду взамен испорченной и экономят на спецобуви.

«Работа на буровой такая, что спецодежда быстро изнашивается от действия реагентов, постоянных стирок, а комплект выдают один на несколько лет, поэтому ходим с дырявыми коленками. Обуви тоже часто не хватает: на зиму сами покупаем себе ботинки потеплее, летом — ходим в калошах», — рассказал нефтяник.

Агентство направило в СНПХ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» мерзнут в зимней спецодежде. Выдаваемая предприятием зимняя форма не способна защитить от суровых сибирских морозов