24 июля 2023

Работники подрядчика «Роснефти» в ХМАО пожаловались на дырявую спецодежду и отсутствие обуви

Сотрудникам нефтесервиса СНПХ в ХМАО приходится работать в изношенной одежде и калошах
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, спецодежда, спецовки, рабочие куртки, запсибнефтехим
Нефтяники СНПХ работают в  рваных брюках и калошах Фото:

Работникам подрядчика «Роснефти» в ХМАО — компании «Самотлорнефтепромхим» — приходится работать на месторождениях в дырявой спецовке и собственной обуви. Нефтяники буровой бригады пожаловались агентству, что на предприятии не выдают спецодежду взамен испорченной и экономят на спецобуви.

«Работа на буровой такая, что спецодежда быстро изнашивается от действия реагентов, постоянных стирок, а комплект выдают один на несколько лет, поэтому ходим с дырявыми коленками. Обуви тоже часто не хватает: на зиму сами покупаем себе ботинки потеплее, летом — ходим в калошах», — рассказал нефтяник.

Агентство направило в СНПХ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» мерзнут в зимней спецодежде. Выдаваемая предприятием зимняя форма не способна защитить от суровых сибирских морозов

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Работникам подрядчика «Роснефти» в ХМАО — компании «Самотлорнефтепромхим» — приходится работать на месторождениях в дырявой спецовке и собственной обуви. Нефтяники буровой бригады пожаловались агентству, что на предприятии не выдают спецодежду взамен испорченной и экономят на спецобуви. «Работа на буровой такая, что спецодежда быстро изнашивается от действия реагентов, постоянных стирок, а комплект выдают один на несколько лет, поэтому ходим с дырявыми коленками. Обуви тоже часто не хватает: на зиму сами покупаем себе ботинки потеплее, летом — ходим в калошах», — рассказал нефтяник. Агентство направило в СНПХ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» мерзнут в зимней спецодежде. Выдаваемая предприятием зимняя форма не способна защитить от суровых сибирских морозов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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