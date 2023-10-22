22 октября 2023

Тюменцы выстраиваются в очереди на шиномонтажках из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыль. Екатеринбург, колесо автомобиля, шина
Также в некоторых автосервисах рассказали, что принимают автолюбителей в порядке живой очереди Фото:

Чтобы переобуть летнюю резину на зимнюю, тюменцам придется ждать более пяти дней. Об этом URA.RU сообщили сразу в нескольких в нескольких шиномонтажных мастерских.

«Ближайшие дни на замену резины — 27—28 октября. Уже снег выпал, все испугались. Стоимость зависит от модели автомобиля, марки, диаметра», — рассказали в автосервисе «Автопомощь 72».

В мастерской «4 колеса» рассказали, что приехать на сезонную замену шин можно в четверг 26 октября, в сети автоцентров «Шинтоп» ближайшая свободная дата — 27 октября. Также в некоторых автосервисах рассказали, что принимают автолюбителей в порядке живой очереди. Так, в мастерской «Радиус» сообщили, что ожидание услуги займет от 1-1,5 часов. Стоимость замены резины начинается от 1200 рублей.

Ранее URA.RU писало, что первый снег в Тюмени выпал 20 октября. В соцсетях горожане начали делится снимками снеговиков.

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Чтобы переобуть летнюю резину на зимнюю, тюменцам придется ждать более пяти дней. Об этом URA.RU сообщили сразу в нескольких в нескольких шиномонтажных мастерских. «Ближайшие дни на замену резины — 27—28 октября. Уже снег выпал, все испугались. Стоимость зависит от модели автомобиля, марки, диаметра», — рассказали в автосервисе «Автопомощь 72». В мастерской «4 колеса» рассказали, что приехать на сезонную замену шин можно в четверг 26 октября, в сети автоцентров «Шинтоп» ближайшая свободная дата — 27 октября. Также в некоторых автосервисах рассказали, что принимают автолюбителей в порядке живой очереди. Так, в мастерской «Радиус» сообщили, что ожидание услуги займет от 1-1,5 часов. Стоимость замены резины начинается от 1200 рублей. Ранее URA.RU писало, что первый снег в Тюмени выпал 20 октября. В соцсетях горожане начали делится снимками снеговиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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