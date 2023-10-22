Тюменцы выстраиваются в очереди на шиномонтажках из-за погоды

Также в некоторых автосервисах рассказали, что принимают автолюбителей в порядке живой очереди Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чтобы переобуть летнюю резину на зимнюю, тюменцам придется ждать более пяти дней. Об этом URA.RU сообщили сразу в нескольких в нескольких шиномонтажных мастерских.

«Ближайшие дни на замену резины — 27—28 октября. Уже снег выпал, все испугались. Стоимость зависит от модели автомобиля, марки, диаметра», — рассказали в автосервисе «Автопомощь 72».

В мастерской «4 колеса» рассказали, что приехать на сезонную замену шин можно в четверг 26 октября, в сети автоцентров «Шинтоп» ближайшая свободная дата — 27 октября. Также в некоторых автосервисах рассказали, что принимают автолюбителей в порядке живой очереди. Так, в мастерской «Радиус» сообщили, что ожидание услуги займет от 1-1,5 часов. Стоимость замены резины начинается от 1200 рублей.

Ранее URA.RU писало, что первый снег в Тюмени выпал 20 октября. В соцсетях горожане начали делится снимками снеговиков.