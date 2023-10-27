Волонтеры просят всех кто видел мальчика позвонить по телефону горячей линии поискового отряда
В Надыме (ЯНАО) пропал 13-летний Олег Капитонов. В пресс-службе поискового отряда «ЯМАЛ» сообщили, что мальчик пропал 28 октября.
«Внимание! Помогите найти ребенка! Капитонов Олег, 13 лет, пропал в Надыме», — сообщили поисковики в своем telegram-канале. Подростка в последний раз видели 28 октября.
Рост мальчика 160 сантиметров, у него плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. Он одет в светло-серую куртку, синие джинсы, кроссовки и шапку темно-зеленого цвета. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-200-71-78 или по номеру 112.
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