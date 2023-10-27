27 октября 2023

В ЯНАО пропал ребенок. Фото

В Надыме волонтеры разыскивают 13-летнего подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, волонтер
Волонтеры просят всех кто видел мальчика позвонить по телефону горячей линии поискового отряда Фото:

В Надыме (ЯНАО) пропал 13-летний Олег Капитонов. В пресс-службе поискового отряда «ЯМАЛ» сообщили, что мальчик пропал 28 октября.

«Внимание! Помогите найти ребенка! Капитонов Олег, 13 лет, пропал в Надыме», — сообщили поисковики в своем telegram-канале. Подростка в последний раз видели 28 октября.

Рост мальчика 160 сантиметров, у него плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. Он одет в светло-серую куртку, синие джинсы, кроссовки и шапку темно-зеленого цвета. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-200-71-78 или по номеру 112.

Фото:

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В Надыме (ЯНАО) пропал 13-летний Олег Капитонов. В пресс-службе поискового отряда «ЯМАЛ» сообщили, что мальчик пропал 28 октября. «Внимание! Помогите найти ребенка! Капитонов Олег, 13 лет, пропал в Надыме», — сообщили поисковики в своем telegram-канале. Подростка в последний раз видели 28 октября. Рост мальчика 160 сантиметров, у него плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. Он одет в светло-серую куртку, синие джинсы, кроссовки и шапку темно-зеленого цвета. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-200-71-78 или по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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