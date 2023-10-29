Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье за 140 тысяч рублей

30 октября 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Жителей ЯНАО приглашают работать сборщиками жгутов в Заволжье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье (Нижегородская область). Зарплату обещают платить от 70 до 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Приглашаем нa вахту в Заволжье разнорабочих, которые любят зарабатывать достойно. Предлагаем белую зарплату, выплачиваемую в полном объеме oт 70 до 140 тысяч рублей в зависимости от вахты», — написано в объявлении. Компания предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду, а также полную компенсацию проезда в обе стороны. По словам работодателя, можно брать вахту от 15 дней. Зарплата строго без задержек. Авансы 15 и 30 числа каждого месяца.

Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье (Нижегородская область). Зарплату обещают платить от 70 до 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Приглашаем нa вахту в Заволжье разнорабочих, которые любят зарабатывать достойно. Предлагаем белую зарплату, выплачиваемую в полном объеме oт 70 до 140 тысяч рублей в зависимости от вахты», — написано в объявлении. Компания предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду, а также полную компенсацию проезда в обе стороны. По словам работодателя, можно брать вахту от 15 дней. Зарплата строго без задержек. Авансы 15 и 30 числа каждого месяца.