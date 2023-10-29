Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье за 140 тысяч рублей

Жителей ЯНАО приглашают работать сборщиками жгутов в Заволжье
Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье (Нижегородская область). Зарплату обещают платить от 70 до 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Приглашаем нa вахту в Заволжье разнорабочих, которые любят зарабатывать достойно. Предлагаем белую зарплату, выплачиваемую в полном объеме oт 70 до 140 тысяч рублей в зависимости от вахты», — написано в объявлении.
Компания предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду, а также полную компенсацию проезда в обе стороны. По словам работодателя, можно брать вахту от 15 дней. Зарплата строго без задержек. Авансы 15 и 30 числа каждого месяца.
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