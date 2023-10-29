29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье за 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., картонные коробки
Жителей ЯНАО приглашают работать сборщиками жгутов в Заволжье Фото:

Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье (Нижегородская область). Зарплату обещают платить от 70 до 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Приглашаем нa вахту в Заволжье разнорабочих, которые любят зарабатывать достойно. Предлагаем белую зарплату, выплачиваемую в полном объеме oт 70 до 140 тысяч рублей в зависимости от вахты», — написано в объявлении.

Компания предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду, а также полную компенсацию проезда в обе стороны. По словам работодателя, можно брать вахту от 15 дней. Зарплата строго без задержек. Авансы 15 и 30 числа каждого месяца.

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Жителей ЯНАО зовут работать сборщиками жгутов в Заволжье (Нижегородская область). Зарплату обещают платить от 70 до 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Приглашаем нa вахту в Заволжье разнорабочих, которые любят зарабатывать достойно. Предлагаем белую зарплату, выплачиваемую в полном объеме oт 70 до 140 тысяч рублей в зависимости от вахты», — написано в объявлении. Компания предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду, а также полную компенсацию проезда в обе стороны. По словам работодателя, можно брать вахту от 15 дней. Зарплата строго без задержек. Авансы 15 и 30 числа каждого месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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