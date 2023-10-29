В Лабытнанги подают магазин автозапчастей сине-желтого цвета (архивное фото)
В Лабытнанги (ЯНАО) продают магазин автозапчастей, цвет которого напоминает флаг Украины. Информация об этом размещена на одном из сайтов с объявлениями. Его стоимость — 600 тысяч рублей.
«Продам готовый бизнес, продажа автозапчастей для грузовых машин УРАЛ и КАМАЗ. Предоставлю данные по поставщикам. Цена — 600 тысяч рублей», — написано в объявлении. На фотографии видно задание с сине-желтыми полосками.
Ранее в ХМАО продавали трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, похожих на флаг Украины. Стоимость дома хозяин оценил в 35 миллионов рублей.
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