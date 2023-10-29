29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

В ЯНАО продают автомагазин, цвет которого напоминает флаг Украины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
В Лабытнанги подают магазин автозапчастей сине-желтого цвета (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) продают магазин автозапчастей, цвет которого напоминает флаг Украины. Информация об этом размещена на одном из сайтов с объявлениями. Его стоимость — 600 тысяч рублей.

«Продам готовый бизнес, продажа автозапчастей для грузовых машин УРАЛ и КАМАЗ. Предоставлю данные по поставщикам. Цена — 600 тысяч рублей», — написано в объявлении. На фотографии видно задание с сине-желтыми полосками.

Ранее в ХМАО продавали трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, похожих на флаг Украины. Стоимость дома хозяин оценил в 35 миллионов рублей.

Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) продают магазин автозапчастей, цвет которого напоминает флаг Украины. Информация об этом размещена на одном из сайтов с объявлениями. Его стоимость — 600 тысяч рублей. «Продам готовый бизнес, продажа автозапчастей для грузовых машин УРАЛ и КАМАЗ. Предоставлю данные по поставщикам. Цена — 600 тысяч рублей», — написано в объявлении. На фотографии видно задание с сине-желтыми полосками. Ранее в ХМАО продавали трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, похожих на флаг Украины. Стоимость дома хозяин оценил в 35 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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