В ХМАО продают дачу, забор которой напоминает флаг Украины. Фото

22 октября 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе продают дачу с сине-желтым забором, похожим на флаг Украины Фото: Официальный сайт президента Украины В Пыть-Яхе (ХМАО) продают трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, напоминающих флаг Украины. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Стоимость этого дома — 35 миллионов рублей. «Продаю дачу, а также большой участок с постройками — баней, капитальным гаражом. Дом состоит из трех этажей. Стоимость — 35 миллионов рублей», — написано в объявлении. Вокруг дома стоит забор из желтых и синих металлических перегородок, который похож по цвету на украинский флаг. По словам владельца, на территории еще находится огород, беседка, а также второй трехэтажный дом с мебелью и техникой. Отопление есть на всех этаж. Ранее в Урае местный депутат Леонард Насибуллин пожаловался на скульптурную композицию «Пламя». По его словам, она была окрашена в сине-желтые цвета флага Украины.

В Пыть-Яхе (ХМАО) продают трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, напоминающих флаг Украины. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Стоимость этого дома — 35 миллионов рублей. «Продаю дачу, а также большой участок с постройками — баней, капитальным гаражом. Дом состоит из трех этажей. Стоимость — 35 миллионов рублей», — написано в объявлении. Вокруг дома стоит забор из желтых и синих металлических перегородок, который похож по цвету на украинский флаг. По словам владельца, на территории еще находится огород, беседка, а также второй трехэтажный дом с мебелью и техникой. Отопление есть на всех этаж. Ранее в Урае местный депутат Леонард Насибуллин пожаловался на скульптурную композицию «Пламя». По его словам, она была окрашена в сине-желтые цвета флага Украины.