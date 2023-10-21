21 октября 2023
20 октября 2023

В ХМАО продают дачу, забор которой напоминает флаг Украины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинские военные, stock
В Пыть-Яхе продают дачу с сине-желтым забором, похожим на флаг Украины Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) продают трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, напоминающих флаг Украины. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Стоимость этого дома — 35 миллионов рублей.

«Продаю дачу, а также большой участок с постройками — баней, капитальным гаражом. Дом состоит из трех этажей. Стоимость — 35 миллионов рублей», — написано в объявлении. Вокруг дома стоит забор из желтых и синих металлических перегородок, который похож по цвету на украинский флаг.

По словам владельца, на территории еще находится огород, беседка, а также второй трехэтажный дом с мебелью и техникой. Отопление есть на всех этаж.

Ранее в Урае местный депутат Леонард Насибуллин пожаловался на скульптурную композицию «Пламя». По его словам, она была окрашена в сине-желтые цвета флага Украины.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) продают трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, напоминающих флаг Украины. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Стоимость этого дома — 35 миллионов рублей. «Продаю дачу, а также большой участок с постройками — баней, капитальным гаражом. Дом состоит из трех этажей. Стоимость — 35 миллионов рублей», — написано в объявлении. Вокруг дома стоит забор из желтых и синих металлических перегородок, который похож по цвету на украинский флаг. По словам владельца, на территории еще находится огород, беседка, а также второй трехэтажный дом с мебелью и техникой. Отопление есть на всех этаж. Ранее в Урае местный депутат Леонард Насибуллин пожаловался на скульптурную композицию «Пламя». По его словам, она была окрашена в сине-желтые цвета флага Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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