В Пыть-Яхе (ХМАО) продают трехэтажную дачу, вокруг которой стоит забор из синих и желтых металлических перегородок, напоминающих флаг Украины. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Стоимость этого дома — 35 миллионов рублей.
«Продаю дачу, а также большой участок с постройками — баней, капитальным гаражом. Дом состоит из трех этажей. Стоимость — 35 миллионов рублей», — написано в объявлении. Вокруг дома стоит забор из желтых и синих металлических перегородок, который похож по цвету на украинский флаг.
По словам владельца, на территории еще находится огород, беседка, а также второй трехэтажный дом с мебелью и техникой. Отопление есть на всех этаж.
Ранее в Урае местный депутат Леонард Насибуллин пожаловался на скульптурную композицию «Пламя». По его словам, она была окрашена в сине-желтые цвета флага Украины.
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