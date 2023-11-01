01 ноября 2023

В ЯНАО накрыли подпольное казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, азартные игры, казино, игровые автоматы
Запустить автоматы не успели, так как в казино пришли силовики Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) силовики пресекли деятельность подпольного заведения, где планировалось проводить азартные игры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

«Обвиняемый и его сообщник, используя игровое оборудование в виде 20 системных блоков и других технических средств, с марта по апрель организовали круглосуточное проведение азартных игр в помещении, расположенном в Ноябрьске. Начать свою деятельность они не успели, так как ее пресекли сотрудники органов», — рассказали URA.RU в прокуратуре.

Организатора игр обвиняют по статье УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до четырех лет лишения свободы, со штрафом до полумиллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Ноябрьске (ЯНАО) силовики пресекли деятельность подпольного заведения, где планировалось проводить азартные игры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. «Обвиняемый и его сообщник, используя игровое оборудование в виде 20 системных блоков и других технических средств, с марта по апрель организовали круглосуточное проведение азартных игр в помещении, расположенном в Ноябрьске. Начать свою деятельность они не успели, так как ее пресекли сотрудники органов», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Организатора игр обвиняют по статье УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до четырех лет лишения свободы, со штрафом до полумиллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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