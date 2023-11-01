В ЯНАО накрыли подпольное казино

В Ноябрьске (ЯНАО) силовики пресекли деятельность подпольного заведения, где планировалось проводить азартные игры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.
«Обвиняемый и его сообщник, используя игровое оборудование в виде 20 системных блоков и других технических средств, с марта по апрель организовали круглосуточное проведение азартных игр в помещении, расположенном в Ноябрьске. Начать свою деятельность они не успели, так как ее пресекли сотрудники органов», — рассказали URA.RU в прокуратуре.
Организатора игр обвиняют по статье УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до четырех лет лишения свободы, со штрафом до полумиллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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