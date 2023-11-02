В Тюмень придет опасная погода

В Тюменской области 3 ноября ожидаются штормовой ветер, гололед и отложения мокрого снега на деревьях и проводах. Предупреждение размещено на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 08:00 до 20:00 3 ноября. Местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.
3 ноября в регионе также будут наблюдаться гололед и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Гражданам рекомендуют быть внимательнее и осторожнее на дорогах и тротуарах, а также не находиться в местах, где потенциально возможен сход снега.
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