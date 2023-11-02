В Тюмень придет опасная погода

В Тюмени 3 ноября ожидается штормовой ветер и отложения снега

02 ноября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Тюменцев просят быть осторожнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области 3 ноября ожидаются штормовой ветер, гололед и отложения мокрого снега на деревьях и проводах. Предупреждение размещено на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 08:00 до 20:00 3 ноября. Местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. 3 ноября в регионе также будут наблюдаться гололед и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Гражданам рекомендуют быть внимательнее и осторожнее на дорогах и тротуарах, а также не находиться в местах, где потенциально возможен сход снега.

В Тюменской области 3 ноября ожидаются штормовой ветер, гололед и отложения мокрого снега на деревьях и проводах. Предупреждение размещено на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 08:00 до 20:00 3 ноября. Местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. 3 ноября в регионе также будут наблюдаться гололед и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Гражданам рекомендуют быть внимательнее и осторожнее на дорогах и тротуарах, а также не находиться в местах, где потенциально возможен сход снега.