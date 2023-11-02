02 ноября 2023

В ЯНАО жительница села прикрыла живодера, но суд наказал ее

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Избрание меры пресечения Анне Гилевой в Ленинском районном суде. Екатеринбург, арест, решетка, суд, женские руки, гилева анна, избрание меры
Женщина пыталась защитить своего знакомого, но сама получили приговор Фото:

Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своего знакомого, совершившего жестокое обращение с животным, желая ему помочь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, при допросе в суде дала заведомо ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению», — указано в сообщении. Помимо этого, мужчине вменяли причинение средней тяжести вреда здоровью.

Женщина свою вину не признала и не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своего знакомого, совершившего жестокое обращение с животным, желая ему помочь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, при допросе в суде дала заведомо ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению», — указано в сообщении. Помимо этого, мужчине вменяли причинение средней тяжести вреда здоровью. Женщина свою вину не признала и не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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