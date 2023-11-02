В ЯНАО жительница села прикрыла живодера, но суд наказал ее

03 ноября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Женщина пыталась защитить своего знакомого, но сама получили приговор Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своего знакомого, совершившего жестокое обращение с животным, желая ему помочь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, при допросе в суде дала заведомо ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению», — указано в сообщении. Помимо этого, мужчине вменяли причинение средней тяжести вреда здоровью. Женщина свою вину не признала и не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своего знакомого, совершившего жестокое обращение с животным, желая ему помочь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, при допросе в суде дала заведомо ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению», — указано в сообщении. Помимо этого, мужчине вменяли причинение средней тяжести вреда здоровью. Женщина свою вину не признала и не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.