В ЯНАО жительница села прикрыла живодера, но суд наказал ее

Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своего знакомого, совершившего жестокое обращение с животным, желая ему помочь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, при допросе в суде дала заведомо ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению», — указано в сообщении. Помимо этого, мужчине вменяли причинение средней тяжести вреда здоровью.
Женщина свою вину не признала и не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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