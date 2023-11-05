05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Ямальские дети из школ искусств отправились на обучение в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон оперы Дюймовочка. Екатеринбург, ноты
Талантливых ямальцев отправили на обучение в академию музыки имени Гнесиных в Москву Фото:

Правительство ЯНАО отправило педагогов и воспитанников ямальских детских школ искусств (ДШИ) на обучение в академию музыки имени Гнесиных в Москву. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.

«С 6 по 11 ноября 22 воспитанника и 18 педагогов ямальских ДШИ и музыкальных школ будут обучаться в Российской академии музыки имени Гнесиных», — написало правительство региона в telegram-канале. Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключили власти округа с одной из ведущих консерваторий страны.

Ранее детская школа искусств имени С. В. Рахманинова в Новом Уренгое приобрела баян для нужд учреждения за 460 тысяч рублей. Деньги на покупку были выделены из городского бюджета. Замглавы города Андрей Мартынов объяснил, что деньги дали на развитие талантливых воспитанников. Также он уточнил, что перед публикацией аукциона были проанализированы рынок инструментов и отзывы ведущих исполнителей страны.

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Правительство ЯНАО отправило педагогов и воспитанников ямальских детских школ искусств (ДШИ) на обучение в академию музыки имени Гнесиных в Москву. Об этом они сообщили в своем telegram-канале. «С 6 по 11 ноября 22 воспитанника и 18 педагогов ямальских ДШИ и музыкальных школ будут обучаться в Российской академии музыки имени Гнесиных», — написало правительство региона в telegram-канале. Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключили власти округа с одной из ведущих консерваторий страны. Ранее детская школа искусств имени С. В. Рахманинова в Новом Уренгое приобрела баян для нужд учреждения за 460 тысяч рублей. Деньги на покупку были выделены из городского бюджета. Замглавы города Андрей Мартынов объяснил, что деньги дали на развитие талантливых воспитанников. Также он уточнил, что перед публикацией аукциона были проанализированы рынок инструментов и отзывы ведущих исполнителей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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