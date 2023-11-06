Житель ЯНАО погиб, провалившись под лед

Мужчина провалился под лед и не смог выбраться (архивное фото)
В Приуральском районе (ЯНАО) подо льдом в реке Щучье найден труп мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления СК РФ.
«28 октября в полицию позвонил житель поселка Щучье Приуральского района и сообщил, что его дядя, 1961 года рождения, вышел из дома в сторону стойбища оленеводов, расположенного в пяти километрах от поселка, но до места не дошел. В результате организованных поисков тело мужчины обнаружено в акватории реки Щучье», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Как предполагают следователи, мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Проводится доследственная проверка.
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