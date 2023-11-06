06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Житель ЯНАО погиб, провалившись под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасение на водах зима. Утопающий. Полынья. Прорубь. Лед. Челябинск., прорубь, лед, утопающий
Мужчина провалился под лед и не смог выбраться (архивное фото) Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) подо льдом в реке Щучье найден труп мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления СК РФ.

«28 октября в полицию позвонил житель поселка Щучье Приуральского района и сообщил, что его дядя, 1961 года рождения, вышел из дома в сторону стойбища оленеводов, расположенного в пяти километрах от поселка, но до места не дошел. В результате организованных поисков тело мужчины обнаружено в акватории реки Щучье», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Как предполагают следователи, мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Проводится доследственная проверка.

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В Приуральском районе (ЯНАО) подо льдом в реке Щучье найден труп мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления СК РФ. «28 октября в полицию позвонил житель поселка Щучье Приуральского района и сообщил, что его дядя, 1961 года рождения, вышел из дома в сторону стойбища оленеводов, расположенного в пяти километрах от поселка, но до места не дошел. В результате организованных поисков тело мужчины обнаружено в акватории реки Щучье», — рассказали URA.RU в ведомстве. Как предполагают следователи, мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Проводится доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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