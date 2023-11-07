Сейчас 26-летний Станислав в реанимации, врачи не дают прогнозов о его состоянии (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени мужчина, являющийся военным, в потасовке избил своего оппонента до состояния комы. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения пострадавшего. Уголовное дело до сих пор не возбуждено.

«Ранним утром 4 ноября у кафе „Чешский дворик“ случилась драка. К супругам отдыхавших в заведении мужчин начал приставать незнакомец. В какой-то момент разговор между сторонами перешел в драку, в которой пристававший, по нашим данным, действующий военный, нанес множественные удары по голове одному из мужчин. Сейчас пострадавший в коме», — рассказал собеседник URA.RU из числа близких жертвы.

Он также добавил, что несмотря на написанное в полицию заявление, уголовное дело все еще не возбуждено: якобы материалы должны передать в военную прокуратуру из-за рода деятельности потенциального обвиняемого. Нападавший находится на свободе, мера пресечения для него не установлена. Ранее адвокат мужчины связывался с родными жертвы и предлагал уладить вопрос за сумму в миллион рублей.

«У Станислава сломаны обе челюсти, гематома в мозге, множество других переломов. Он бил его ногой по лицу. Ни о каких деньгах речи не идет, мы хотим, чтобы человека наказали по закону. Подали заявление в городскую прокуратуру», — отмечает собеседник URA.RU.

В вышеназванной потасовке есть и другие пострадавшие, однако их травмы намного легче. Одному из мужчин, к чьей супруге приставали, приятели нападавшего сломали нос. Второй получил ссадины и ушибы.

URA.RU направило запросы в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, УМВД по Тюменской области, военную прокуратуру Тюменского гарнизона. Ответы ожидаются.