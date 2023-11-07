В ЯНАО медики эвакуировали вертолетом вахтовика, упавшего с автокрана

08 ноября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

В ЯНАО упавшего с крана вахтовика вертолетом эвакуировали в окружную больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО 57-летний рабочий получил травму, упав с площадки автокрана. С месторождения его эвакуировали вертолетом санавиации. По факту травмирования проводится проверка, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По предварительным данным следствия, 6 ноября на территории одного из месторождений Ямальского района при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около двух метров. Травмированный 57-летний мужчина доставлен санитарной авиацией в окружную больницу», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следователи проводят проверку всех обстоятельств, приведших к производственной травме рабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. URA.RU направило запрос о состоянии здоровья пострадавшего в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.

В Ямальском районе ЯНАО 57-летний рабочий получил травму, упав с площадки автокрана. С месторождения его эвакуировали вертолетом санавиации. По факту травмирования проводится проверка, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По предварительным данным следствия, 6 ноября на территории одного из месторождений Ямальского района при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около двух метров. Травмированный 57-летний мужчина доставлен санитарной авиацией в окружную больницу», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следователи проводят проверку всех обстоятельств, приведших к производственной травме рабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. URA.RU направило запрос о состоянии здоровья пострадавшего в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.