07 ноября 2023

В ЯНАО медики эвакуировали вертолетом вахтовика, упавшего с автокрана

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО упавшего с крана вахтовика вертолетом эвакуировали в окружную больницу Фото:

В Ямальском районе ЯНАО 57-летний рабочий получил травму, упав с площадки автокрана. С месторождения его эвакуировали вертолетом санавиации. По факту травмирования проводится проверка, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«По предварительным данным следствия, 6 ноября на территории одного из месторождений Ямальского района при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около двух метров. Травмированный 57-летний мужчина доставлен санитарной авиацией в окружную больницу», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Следователи проводят проверку всех обстоятельств, приведших к производственной травме рабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

URA.RU направило запрос о состоянии здоровья пострадавшего в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.

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В Ямальском районе ЯНАО 57-летний рабочий получил травму, упав с площадки автокрана. С месторождения его эвакуировали вертолетом санавиации. По факту травмирования проводится проверка, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По предварительным данным следствия, 6 ноября на территории одного из месторождений Ямальского района при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около двух метров. Травмированный 57-летний мужчина доставлен санитарной авиацией в окружную больницу», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следователи проводят проверку всех обстоятельств, приведших к производственной травме рабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. URA.RU направило запрос о состоянии здоровья пострадавшего в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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