В ЯНАО медики эвакуировали вертолетом вахтовика, упавшего с автокрана

В Ямальском районе ЯНАО 57-летний рабочий получил травму, упав с площадки автокрана. С месторождения его эвакуировали вертолетом санавиации. По факту травмирования проводится проверка, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«По предварительным данным следствия, 6 ноября на территории одного из месторождений Ямальского района при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около двух метров. Травмированный 57-летний мужчина доставлен санитарной авиацией в окружную больницу», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Следователи проводят проверку всех обстоятельств, приведших к производственной травме рабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
URA.RU направило запрос о состоянии здоровья пострадавшего в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.
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