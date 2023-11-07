Бомж-рецидивист обокрал тюменку и взял ее в заложники

Ранее мужчина 16 раз привлекался к уголовной ответственности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени бомж договорился пожить у новой знакомой, но обокрал ее и угрожал убийством, а после удерживал в квартире до приезда полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина 16 раз привлекался к уголовной ответственности.

«Тюменец, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, обвиняется по п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. „г“ ч. 2 ст. 127 УК РФ. <…> Обвиняемый, находясь в квартире потерпевшей, угрожал ей убийством, демонстрируя при этом металлические ножи и ножницы, сутки незаконно удерживал ее до момента освобождения сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве.

Мужчина познакомился с потерпевшей в мобильном приложении. Он договорился пожить у нее, получил ключи от квартиры. За пять дней бомж украл шубу и украшения на 157 тысяч рублей. Мужчину поместили в СИЗО, дело направлено в суд.