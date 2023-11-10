Зэк развел тюменцев на миллион рублей прямо из колонии

Заключенный пользовался интернетом в колонии и похищал деньги у тюменцев
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Нахождение за решеткой не помешало мужчине нарушать закон (архивное фото) Фото:

Жители Тюменской области пострадали от действий заключенного, который проворачивал мошеннические схемы, находясь в колонии другого региона, так как у него был доступ к интернету. Информация содержится в судебном акте по делу. По итогу мужчина заработал на обманутых жертвах более миллиона рублей.

«Подсудимый, отбывая наказание за ранее совершенное преступление в исправительной колонии в Адыгее, решил разместить на сайте объявлений ложные сведения о продаже металлической арматуры. А после, вступая в диалог с лицами, заинтересованными в покупке, похитить у них деньги. Для совершения преступлений он использовал устройство с выходом в интернет», — говорится в материалах дела.

От действий мужчины пострадали более 10 жителей Тюменской области. Общая сумма средств, которые он от них получил, превысила миллион рублей.

Схема была такой: заключенный размещал объявления о продаже строительных материалов. С покупателями он договаривался о доставке с постоплатой. Параллельно мужчина находил продавцов нужных товаров и с ними договаривался о доставке в определенное место. Когда материалы привозили заказчикам они, введенные в заблуждение, переводили деньги не настоящим продавцам, а мошеннику.

За свои действия Тюменским районным судом мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на три года. Их он проведет в колонии строгого режима.

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Жители Тюменской области пострадали от действий заключенного, который проворачивал мошеннические схемы, находясь в колонии другого региона, так как у него был доступ к интернету. Информация содержится в судебном акте по делу. По итогу мужчина заработал на обманутых жертвах более миллиона рублей. «Подсудимый, отбывая наказание за ранее совершенное преступление в исправительной колонии в Адыгее, решил разместить на сайте объявлений ложные сведения о продаже металлической арматуры. А после, вступая в диалог с лицами, заинтересованными в покупке, похитить у них деньги. Для совершения преступлений он использовал устройство с выходом в интернет», — говорится в материалах дела. От действий мужчины пострадали более 10 жителей Тюменской области. Общая сумма средств, которые он от них получил, превысила миллион рублей. Схема была такой: заключенный размещал объявления о продаже строительных материалов. С покупателями он договаривался о доставке с постоплатой. Параллельно мужчина находил продавцов нужных товаров и с ними договаривался о доставке в определенное место. Когда материалы привозили заказчикам они, введенные в заблуждение, переводили деньги не настоящим продавцам, а мошеннику. За свои действия Тюменским районным судом мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на три года. Их он проведет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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