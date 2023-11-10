Зэк развел тюменцев на миллион рублей прямо из колонии

Заключенный пользовался интернетом в колонии и похищал деньги у тюменцев

Нахождение за решеткой не помешало мужчине нарушать закон (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюменской области пострадали от действий заключенного, который проворачивал мошеннические схемы, находясь в колонии другого региона, так как у него был доступ к интернету. Информация содержится в судебном акте по делу. По итогу мужчина заработал на обманутых жертвах более миллиона рублей.

«Подсудимый, отбывая наказание за ранее совершенное преступление в исправительной колонии в Адыгее, решил разместить на сайте объявлений ложные сведения о продаже металлической арматуры. А после, вступая в диалог с лицами, заинтересованными в покупке, похитить у них деньги. Для совершения преступлений он использовал устройство с выходом в интернет», — говорится в материалах дела.

От действий мужчины пострадали более 10 жителей Тюменской области. Общая сумма средств, которые он от них получил, превысила миллион рублей.

Схема была такой: заключенный размещал объявления о продаже строительных материалов. С покупателями он договаривался о доставке с постоплатой. Параллельно мужчина находил продавцов нужных товаров и с ними договаривался о доставке в определенное место. Когда материалы привозили заказчикам они, введенные в заблуждение, переводили деньги не настоящим продавцам, а мошеннику.

За свои действия Тюменским районным судом мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на три года. Их он проведет в колонии строгого режима.